Generálny tajomník NATO Mark Rutte v Londýne: Ďalšie krajiny čoskoro oznámia zvýšenie výdavkov na obranu

Mark Rutte (Zdroj: SITA/Toby Melville/Pool via AP)

LONDÝN - Generálny tajomník NATO Mark Rutte po summite západných lídrov v Londýne verí, že viacero európskych štátov čoskoro oznámi zvýšenie výdavkov na obranu. Odmietol tiež dohady o tom, že Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa by nepomohli spojencom v NATO v prípade ich napadnutia. Informuje o tom denník Guardian.

Rutte tvrdí, že niekoľko štátov na nedeľnom stretnutí oznámilo zvýšenie výdavkov na obranu. "Dnes som pri stole počul nové vyhlásenia, ktoré vám nebudem tlmočiť, pretože by to mali urobiť sami. Veľmi dobrou správou však je, že viaceré európske krajiny zvýšia výdavky na obranu," uviedol generálny tajomník. Európske krajiny sa podľa Rutteho musia pripraviť na mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou a poskytnúť Kyjevu bezpečnostné záruky. "Spojenci musia zabezpečiť, aby sa (ruský prezident Vladimir) Putin už nikdy nepokúsil zaútočiť na Ukrajinu," uviedol. Rutte si myslí, že z tohto dôvodu bude potrebné, aby boli "Európania na Ukrajine aktívni" a zabezpečili, že dohodnutý mier "bude zachovaný, udržateľný a trvalý."

Generálny tajomník tiež verí, že USA pod vedením Trumpa sú oddané dodržiavaniu článku päť Washingtonskej zmluvy o spoločnej obrane Aliancie pred útokom. Trump v piatok uviedol, že verí v článok päť, ale na otázku, či by USA bránili pobaltské štáty odvetil, že sa tieto tri krajiny nachádzajú v "zložitom regióne". "Ako už mnohokrát povedal, je úplne oddaný článku päť o NATO," uviedol Rutte. "Takže, prosím, prestaňme klebetiť o tom, čo by USA mohli alebo nemohli urobiť; sú v NATO, sú zaviazaní NATO, sú zaviazaní článku päť, to hovoria neustále," pripomenul generálny tajomník Aliancie.