Nová rakúska vláda na obzore: Liberáli zo strany NEOS podporili vznik koaličnej vlády

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VIEDEŇ - Delegáti rakúskej liberálnej strany NEOS v nedeľu drvivou väčšinou podporili vznik koaličnej vlády s ľudovcami (ÖVP) a sociálnymi demokratmi (SPD). Toto hlasovanie bolo poslednou prekážkou avizovaného spojenectva. Členovia nového kabinetu pod vedením lídra ÖVP Christiana Stockera by mali prísahu zložiť v pondelok o 11.00 h SEČ, informuje agentúra Reuters.

NEOS sa stane súčasťou rakúskej vlády prvýkrát od svojho založenia pred 13 rokmi. Za vznik koalície hlasovalo viac ako 94 percent z takmer 2000 delegátov strany, potrebná bola aspoň dvojtretinová väčšina hlasov. Trojica strán sa na zostavení koaličnej vlády dohodla už minulý štvrtok - na druhý pokus po tlaku prezidenta Alexanedra Van der Bellena. Ich prvé rokovania 3. januára stroskotali po tom, čo ich opustila strana NEOS. Jej predsedníčka Beate Meinlová-Reisingerová odôvodnila tento krok okrem iného nedostatočnou ochotou potenciálnych partnerov na uskutočnenie reforiem.

Van der Bellen následne poveril 6. januára zostavením vlády Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ), ktorá vyhrala parlamentné voľby z 29. septembra so ziskom takmer 29 percent hlasov pred ÖVP s vyše 26 percentami a SPÖ s viac ako 20 percentami. FPÖ začala koaličné rokovania s ľudovcami, aj tie sa však 12. februára skončili neúspechom. Ľudovci začali krátko nato znovu rokovať so sociálnymi demokratmi, neskôr prizvali aj liberálov z NEOS. Jedným z dôležitých motívov ich spolupráce bolo podľa DPA zamedziť lídrovi FPÖ Herbertovi Kicklovi stať sa kancelárom. Ďalším bola skutočnosť, že bez strany NEOS by mali ÖVP a SPÖ v parlamente väčšinu jediného hlasu.

Kancelárom bude úradujúci šéf ľudovcov

Predsedom budúcej vlády, teda kancelárom, bude úradujúci šéf ľudovcov Stocker. Liberáli budú mať v novom kabinete ministerstvo školstva i zahraničných vecí - post, na ktorý zasadne stranícka líderka Meinlová-Reisingerová. Sociálni demokrati budú po prvýkrát po 25 rokoch riadiť rezort financií a viesť aj ministerstvo spravodlivosti. Vo viac ako 200-stranovom návrhu programu s názvom "Teraz urobíme to, čo treba. Pre Rakúsko" sa zdôrazňuje, že koaličná dohoda je založená na "konsenze a pragmatizme". V oblasti zahraničnej politiky a Európskej únie sa trojica strán zaviazala zachovať kontinuitu. Práve kvôli rozdielom v týchto otázkach zlyhal pokus ÖVP o vytvorenie vlády s FPÖ, ktorá je mimoriadne skeptická voči EÚ a považovaná za naklonenú Rusku, píše DPA.

V azylovej oblasti chystá budúca trojkoalícia sprísnenie opatrení. Plánuje prinajmenšom dočasné zastavenie zlučovania rodín a zavedenie zákazu nosenia pokrývky hlavy pre maloletých. Chce pokračovať v modernizácii armády a účasti na iniciatíve Sky Shield. Koncesionárske poplatky mieni zvýšiť až v roku 2029. Hygienické výrobky pre ženy a antikoncepcia by mali byť oslobodené od dane z obratu. Budúca vláda chce konsolidovať rozpočet podľa fiškálnych pravidiel EÚ. Vzhľadom na "súčasné ekonomické výzvy" sa tak má stať v priebehu nasledujúcich siedmich rokov. Rakúsko je bez vlády už 154 dní, čo je najviac v novodobých dejinách. Po roku 1945 trvalo zostavenie vlády v priemere 65 dní.