Rusko REAGUJE na roztržku Trumpa so Zelenským: FIASKO a chrapúnske správanie!

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, SITA/AP/Mystyslav Chernov)

Zelenskyj plánoval počas návštevy v Bielom dome podpísať s USA dohodu o nerastných surovinách. Rokovanie sa však skončilo roztržkou, keď prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance okrem iného obvinili ukrajinského lídra z "neúctivosti" a nevďačnosti a napomínali ho pred americkými i zahraničnými novinármi. Podľa AFP Kyjev dúfal, že táto dohoda pripraví pôdu pre bezpečnostné záruky od USA.

Zelenskyj ako hrozba

Hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharovová v komentári zverejnenom na rezortnom webe napísala, že Zelenskyj "svojím chrapúnskym správaním vo Washingtone potvrdil, že ako podnecovateľ veľkej vojny je pre svetové spoločenstvo najnebezpečnejšou hrozbou".

Konflikt medzi Zelenským a vedením americkej administratívy označila Zacharovová za bezprecedentný v histórii medzinárodnej politiky a diplomacie. Podľa nej je "tiež dôkazom politickej slabosti a extrémnej morálnej degradácie tých európskych lídrov, ktorí sa naďalej zasadzujú za podporu šialeného vodcu nacistického režimu, ktorý stratil kontakt s realitou".

Zacharovová vo svojom komentári pripomenula, že ruská strana opakovane a na všetkých úrovniach hovorila o Zelenského "neadekvátnosti, skorumpovanosti a neschopnosti vyjednávať". Zelenskyj je podľa nej "cynik posadnutý udržaním si moci, ktorú si uzurpoval" a preto "zničil opozíciu na Ukrajine, vybudoval z nej totalitný štát a posiela ľudí na smrť".

Potvrdila, že ciele Ruska na Ukrajine zostávajú nezmenené: "demilitarizácia a denacifikácia Ukrajiny, ako aj uznanie reality na mieste", čím mala na mysli anexiu časti územia Ukrajiny.

Rusko je pripravené na flexibilitu v rozhovoroch

Medzičasom sa k najnovšiemu vývoju vyjadril aj bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. Podľa neho je "Rusko pripravené na flexibilitu v rozhovoroch o Ukrajine, ale len v súlade s ruskou ústavou" a chce diskutovať "o urovnaní ukrajinskej krízy, ale len s tými, ktorí sú pripravení komunikovať". Informovala o tom britská televízia Sky News.

Pripomenula, že Volodymyr Zelenskyj predtým vyhlásil, že "nemôže zmeniť postoj Ukrajiny k Rusku". "Rusi nás zabíjajú. Rusko je nepriateľ a to je realita, ktorej čelíme. Ukrajina chce mier, ale musí to byť mier spravodlivý a trvalý. Na to musíme byť pri rokovacom stole silní," vysvetlil Zelenskyj.

Po piatkovej roztržke s prezidentom USA Donaldom Trumpom a viceprezidentom J. D. Vanceom vyjadrili Zelenskému podporu mnohí európski lídri. Veľká časť z nich sa v nedeľu zúčastní na summite, ktorý zvolal britský premiér Keir Starmer.