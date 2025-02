Šokujúce čísla o vojne na Ukrajine: Boje si vyžiadali 400-tisíc životov! Straty Ruska sú štvornásobné

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA - Ruská invázia na Ukrajinu si za tri roky vyžiadala takmer 400-tisíc životov. Straty na ruskej strane sú pritom až štvornásobne vyššie ako na strane Ukrajiny. Podľa prepočtov denníka The Moscow Times zaplatili Rusi za každý okupovaný kilometer štvorcový najmenej piatimi mŕtvymi vojakmi.