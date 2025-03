Nepochopiteľné: Žena z Popradu dostala od sociálky list pre 20 rokov nebohého vnuka a zďaleka nie je sama!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Šokujúci prípad v reportáži mapovala televízia JOJ. Staršia pani Helena, ktorá je babkou nebohého vnuka, bola nepríjemne prekvapená a zrejme jej táto zásielka rozjatrila dávne, boľavé rany. ​"Tak otvorila som schránku a bolo to na moje narodeniny. Ja som myslela, že tam pri schránke odpadnem, pretože to sa nedalo precítiť, keď na mŕtveho vnuka mi príde predvolanie zo Sociálnej poisťovne, " popísala pre JOJ stará mama zosnulého chlapca.

Hrozný omyl neodvrátila ani moderná elektronická doba

Tá je presvedčená, že úmrtie chlapca pred dvoma dekádami nahlásili na tomto štátnom orgáne. "Zomrel na Slovensku, narodil sa na Slovensku a všetko mal ohlásené 100 percentne na Sociálnej poisťovni," vysvetlila. "To sa nedá pochopiť v dobe internetovej, že tieto veci sa môžu stať," posťažovala sa pani Helena.

Nepochopiteľnosť tohto omylu dokresľuje aj fakt, že pani Helena len pred dvomi rokmi prišla o svojho manžela a o pár mesiacov neskôr dokonca skonal aj samotný otec už 20 rokov nebohého vnuka. "Pretože stratiť manžela, stratiť syna, stratiť vnuka a obnoviť tú bolesť, to je strašné," doplnila pre televíziu trúchliaca pani Helena.

Sociálka sa za chybu ospravedlnila

Podľa televízie, ktorá sa so Sociálnou poisťovňou spojila, nezlyhal systém, ale konkrétny človek. "Sociálna poisťovňa písomne kontaktovala pozostalých, teda potomkov po synovi pani Heleny, kvôli vysporiadania nárokov v Sociálnej poisťovni. Ľudským pochybením sme odoslali túto zásielku aj na kontaktné údaje zosnulého maloletého vnuka, za čo sa pani Helene aj celej rodine zosnulého maloletého Sociálna poisťovňa ospravedlňuje," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

"Je to veľká bolesť v srdci a nedá sa to opísať ani nedá sa to ničím nahradiť. Kto je zodpovedný za tieto veci, nech si zodpovie, že prečo to tak urobili, aby sa to nestalo aj iným ľuďom," uzavrela pani Helena.

Zrejme nejde o ojedinelý prípad, sťažujú sa aj ďalší

Po medializácii popradského prípadu sa začali ozývať ďalší pohoršení obyvatelia, ktorých príbuzní (už po smrti) inkasujú podobné listy od Sociálnej poisťovne. Na stránke Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti Facebook sa tiež posťažovala istá pani Ivana zo Žiliny a zďaleka nie je sama.

"Aj mojej sestričke, ktorá žila necelé 2 týždne a je tomu viac ako 35 rokov čo je mŕtva, prišiel list, aby uviedla, či stále študuje, lebo bolo treba platiť," napísala zhrozená Ivana zo Žiliny.