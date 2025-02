V Izraeli sa konal pohreb jedného z rukojemníkov, ktorých telá vydal Hamas

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Abdel Kareem Hana)

JERUZALEM - Stovky ľudí sa v piatok zišli na štadióne v ​​Tel Avive, aby vzdali hold rukojemníkovi Cachimu Idanovi, ktorého telo palestínske hnutie Hamas vydalo Izraelu v rámci nedávnej výmeny za palestínskych väzňov. Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), po rozlúčke na štadióne, kde hráva Idanov obľúbený futbalový tím, rakvu previezli cez niekoľko miest v strednom Izraeli do kibucu Ejnat, kde ho pochovali vedľa jeho dcéry Maajan. Tú príslušníci teroristického komanda Hamasu zavraždili v deň svojho vpádu na ju Izraela - 7. októbra 2023.