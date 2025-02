Medzinárodný škandál! Minister Rubio zrušil schôdzku s Kallasovou: Tá je už v USA, TOTO je vraj dôvod

Kaja Kallasová (Zdroj: SITA/AP Photo/Sergei Grits)

archívne video

Michal Brichta o podujatí Slovenskej vesmírnej kancelárie v Bruseli (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Kallasová ešte v pondelok uviedla, že sa počas cesty do americkej metropoly 26. a 27. februára stretne s Rubiom a bude s ním hovoriť o snahách USA ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine. Hovorca Kallasovej podľa DPA potvrdil, že Rubio v stredu odvolal plánovanú schôdzku, čo nemecká tlačová agentúra označila za "ďalšiu diplomatickú urážku" EÚ zo strany americkej vlády. Ministerstvo zahraničných vecí USA sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrilo.

EÚ možno doplatila na svoj postoj v OSN

V Bruseli považujú za možné vysvetlenie to, že EÚ nedávno vo Valnom zhromaždení OSN nepodporila americký návrh rezolúcie o vojne na Ukrajine, ktorý bol ústretový voči Moskve, približuje DPA. Kallasová predtým označila plány prezidenta USA Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine ako "špinavú dohodu". Kritizovala napríklad, že Ukrajina by sa podľa Washingtonu mala vzdať ambícií na vstup do NATO a akceptovať, že časť jej územia zostane natrvalo pod kontrolou Ruska.

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku podľa hovorcu napriek odrieknutiu schôdzky s Rubiom zostane vo Washingtone do štvrtka. Na programe má stretnutia s kongresmanmi a pracovníkmi delegácie EÚ.