Sociálnodemokratická strana Nemecka si za šéfa svojho poslaneckého klubu zvolila Klingbeila

Klingbeil na poste šéfa SPD v Spolkovom sneme (Bundestag) nahradil Rolfa Mützenicha. Upevnil si tak podľa DPA svoju pozíciu v čase, keď sa jeho strana snaží zotaviť z historicky najhoršieho volebného výsledku a vytvoriť vládu s konzervatívcami vedenými Friedrichom Merzom. Blok CDU/CSU vo voľbách zvíťazil so ziskom 28,5 percenta hlasov. Za ním skončila s 20,8 percenta hlasov Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovaná za krajne pravicovú.

SPD dosluhujúceho kancelára Olafa Scholza bola tretia so 16,4 percenta hlasov a oproti predošlým voľbám si pohoršila o vyše deväť percentuálnych bodov. S veľkou pravdepodobnosťou sa však do vlády vráti ako menší koaličný partner s Merzovým stredopravým blokom CDU/CSU, s ktorým už rokuje. Počas predvolebnej kampane sa pritom sociálni demokrati s konzervatívnym blokom nezhodli na množstve otázok, ako napríklad prístup k nelegálnej migrácii, zníženie daní pre bohatých či v dodávkach rakiet dlhého doletu na Ukrajinu.

Merz odmietol AfD, chce vládnuť so sociálnymi demokratmi

Merz vylúčil spoluprácu s AfD a vládu by chcel zostaviť práve s SPD. Takáto dvojstranná koalícia by krajine poskytla najväčšiu šancu na stabilnú vládu, píše DPA. Dosluhujúci kancelár Scholz už skôr vyhlásil, že v koaličných rokovaniach nebude zohrávať žiadnu úlohu, no kancelárom zostane až do vytvorenia budúcej vlády. Následne sa však plánuje vzdať všetkých vedúcich funkcii a zostať len poslancom Bundestagu. Vedenia koaličných rozhovorov sa namiesto neho ujal práve 47-ročný Klingbeil, ktorý je od roku 2021 spolupredsedom SPD. Klingbeil by sa však vo vláde s CDU/CSU ani nemusel stať vicekancelárom. Vo vlastnej strane má v tomto smere konkurenciu zo strany populárneho dosluhujúceho ministra obrany Borisa Pistoriusa.