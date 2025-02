Dánsko a Nórsko posilnia obrannú spoluprácu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Karmann/dpa)

"Obe krajiny potrebujú zvýšiť svoje obranné kapacity a my vidíme výhody užšej spolupráce. Nielenže to posilní obranu našich štátov, prispeje to aj k celkovej bezpečnosti severských krajín," povedal nórsky premiér Jonas Gahr Store počas prejavu v parlamente. Dánsko a Nórsko v spoločnom vyhlásení uviedli, že v Európe je "potreba prevziať väčšiu zodpovednosť za európsku obranu" a že obe krajiny "výrazne zvyšujú svoje výdavky na obranu".

Nórsko aj Dánsko sú členmi Severoatlantickej aliancie

Store sa s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou stretol v Osle. Viac detailov majú oznámiť v máji. "Už teraz spolupracujeme na údržbe stíhacích lietadiel F-35. Investíciami do zbraňových systémov či munície môžeme znížiť náklady na ich nákup aj údržbu," uviedol Store. Nórsko aj Dánsko sú členmi Severoatlantickej aliancie a dôležitými poskytovateľmi vojenskej pomoci Ukrajine. Európske štáty podľa agentúry AFP v súčasnosti diskutujú o ďalšom zvyšovaní investícií do obrany v kontexte ruskej agresie na Ukrajine a neistej podpore zo strany Washingtonu.