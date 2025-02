Zomrel tajný agent, ktorý sa po atentáte ako prvý snažil pomôcť Kennedymu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V deň atentátu, 22. novembra 1963, bolo Hillovou hlavnou úlohou chrániť prezidentovu manželku Jacqueline Kennedyovú. Centrom Dallasu preto vtedy išiel v aute hneď za otvoreným vozidlom prezidentského páru. Len čo zaznel prvý výstrel, rozbehol sa za pokračujúcej paľby k nemu a vyliezol na zadný nárazník, čo zachytila slávna fotografia momentu.

archívne video

Atentát na Kennedyho

Hill bol za svoj zákrok vyznamenaný a neskôr sa stal zástupcom Tajnej služby, ktorá chráni amerických ústavných činiteľov. Trauma z atentátu ale viedla k jeho rozhodnutiu odísť so služby v roku 1975, keď mal 43 rokov.

Onedlho po odchode do dôchodku povedal televízii CBS, že keby bol schopný reagovať o pár desatín sekundy rýchlejšie, prezidenta mohol zachrániť, aj keď on sám už by nebol na svete. "Mám z toho veľký pocit viny," povedal. "Keby som išiel iným smerom, tak by som to zvládol. Je to moja chyba."

Neskôr sa rodák zo Severnej Dakoty atentátu venoval aj v bestsellere, ktorým sa stali jeho pamäti pani Kennedyová a ja. Hill zomrel v piatok vo svojom dome v Kalifornii.