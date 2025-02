Vo veku 113 rokov zomrela Rose Gironeová: Bola to najstaršia známa osoba preživšia holokaust

Ilustračné foto (Zdroj: YouTube/matthewrozellbooks1945)

Gironeová zomrela v pondelok v domove dôchodcov v Bellmore v americkom štáte New York. Narodila sa v roku 1912 ako Rosa Raubvogelová do židovskej rodiny v juhovýchodnom Poľsku, ktoré bolo vtedy súčasťou Ruska. Ešte v detskom veku sa s rodinou presťahovala do Hamburgu. V roku 1937 sa vydala za Juliusa Mannheima, s ktorým sa neskôr presťahovali do nemeckého mesta Breslau (v súčasnosti Wroclaw v Poľsku). Jej manžela tam krátko po pogromoch proti Židom zatkli a poslali do koncentračného tábora Buchenwald. Samotnú Rose pred deportáciou zachránilo len to, že bola v ôsmom mesiaci tehotenstva.

Záchrana manžela a útek do Šanghaja

Dcére, ktorá sa narodila v roku 1938, dala meno Reha. Vo svedectve pre vzdelávaciu nadáciu USC Shoah Foundation Gironeová neskôr uviedla, že dcéru nemohla pomenovať, ako by chcela, lebo nacistický režim v Nemecku mal zoznam mien pre židovské deti a dané bolo jediné zo zoznamu, ktoré sa mladej matke páčilo. Vzhľadom na to, že do roku 1940 mohli byť niektorí väzni v koncentračných táboroch - vrátane židovských - za určitých podmienok prepustení, Rose sa vďaka vízam do Šanghaja podarilo vybaviť prepustenie svojho manžela z Buchenwaldu. Pred odchodom však museli odovzdať všetky svoje šperky, úspory a cennosti.

Životné podmienky v Šanghaji boli pre židovských utečencov ťažké - boli nútení žiť v gete. Kým manžel zarábal ako taxikár, Rose si začala privyrábať pletením odevov. Oblečenie, ktoré zhotovila pre svoju dcéru, si totiž všimol podnikavý viedenský Žid - najprv jej pomáhal predať jej tovar, neskôr ju naučil podnikať. V roku 1947, keď rodina získala víza do Spojených štátov, pletenie opäť zohralo kľúčovú úlohu v živote rodiny: každá osoba totiž mohla opustiť Čínu len s desiatimi dolármi, ale Rose ukryla 80 dolárov v hotovosti do gombíkov svojich ručne pletených svetrov. V USA sa stretla so svojou matkou a ďalšími príbuznými, ktorí prežili holokaust.

Podnikateľská kariéra a nový manžel

S manželom sa po istom čase rozviedla. V roku 1968 sa zoznámila s Jackom Gironem, za ktorého sa o rok neskôr vydala. Usadili sa v newyorskej štvrti Queens, kde sa stala inštruktorkou pletenia a kde si otvorila obchod s galantérnym tovarom. Svoj podnik predala v roku 1980, ale s pletením neprestala. Podľa denníka Long Island Herald žila Rose po manželovej smrti až do svojich 103 rokov sama vo svojom byte v Beechhurste v Queens. Po tom, čo si pred tromi rokmi zlomila bedrový kĺb, sa presťahovala do Belair Care and Rehabilitation Center v North Bellmore v New Yorku.

Keď sa Rose Gironeovej v roku 1996 pýtali, aký odkaz by chcela zanechať svojej dcére a vnučke, povedala: "Nič nie je také zlé, aby z toho nevzišlo niečo dobré. Bez ohľadu na to, čo to je". Podľa údajov Konferencie o židovských materiálnych nárokoch voči Nemecku (skrátene The Claims Conference) v rôznych častiach sveta žije stále 245.000 preživších holokaust, z nich asi 14.000 v New Yorku.