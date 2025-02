Výdavky na obranu je nutné zvýšiť minimálne na tri percentá HDP, tvrdí Fiala

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PRAHA - Medzinárodný poriadok prechádza podľa českého premiéra Petra Fialu najväčšou zmenou od pádu komunizmu a novú medzinárodnú realitu je podľa neho potrebné rešpektovať. Česko by malo tieto zmeny chápať ako príležitosť a pokúsiť sa z nich vyťažiť maximum. Ako jeden z krokov nutných na to, aby Európa dokázala odstrašiť Rusko od ďalších útokov, uviedol zvýšenie výdavkov na vlastnú obranu na minimálne tri percentá HDP v priebehu niekoľkých rokov. Uviedol to v pondelok v mimoriadnom prejave k aktuálnej medzinárodnej situácii.