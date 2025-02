Izrael neumožnil vstup do krajiny dvom europoslankyniam

Izraelské útočné sily (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Fico kritizuje Európsku radu, že nemá postoj k situácii v Pásme Gazy

Islamský džihád vo svojom vyhlásení uviedol, že doterajšie kroky Izraela "potvrdzujú plány okupantov na násilnú anexiu Západného brehu" a konanie izraelskej armády označil ako "nový akt agresie". Cieľom nej je podľa islamistov vyhnať palestínsky ľud z ich zeme a upevniť vojenskú nadvládu, ktorá posilní izraelské osadnícke hnutie na Západnom brehu.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu uviedol, že armáda evakuovala tri utečenecké tábory na severe okupovaného Západného brehu Jordánu. Izraelské sily tam podľa neho zotrvajú počas nasledujúceho roka, aby "zabránili návratu obyvateľov". AFP pripomína, že podľa izraelských predstaviteľov v táboroch pôsobia palestínski militanti. Armáda tiež na palestínske územie nasadila tanky prvýkrát od skončenia palestínskeho povstania známeho ako druhá intifáda v roku 2005.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň dorazil na zriedkavú návštevu Západného brehu, kde sa stretol s vojakmi a nariadil armáde, aby zintenzívnila svoje operácie na Západnom brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967. APF pripomína, že násilnosti sa na Západnom brehu zintenzívnili po začiatku vojny v Pásme Gazy. Od jej začiatku už izraelské sily a osadníci zabili viac ako 900 Palestínčanov a pri palestínskych útokoch zomrelo aj 32 občanov Izraela.

Červený kríž je znepokojený dopadmi izraelskej ofenzívy na Západnom brehu

Znepokojenie nad dopadom pokračujúcej izraelskej ofenzívy na obyvateľov okupovaného Západného brehu dnes vyjadril Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK). V dôsledku vyše mesiaca trvajúcej vojenskej operácie museli svoje domovy opustiť desiatky tisíc ľudí, ktorí sa podľa vyjadrenia izraelskej vlády nebudú môcť vrátiť.

MVČK je hlboko znepokojený dopadmi prebiehajúcich bezpečnostných operácií na civilné obyvateľstvo Džanínu, Tulkarmu, Túbásu a ďalších miest na severe Západného brehu, uviedla organizácia vo vyhlásení. Poukázala tak na izraelskú ofenzívu nazvanú Železný múr, ktorá sa začala 21. januára a ktorej deklarovaným cieľom je boj proti teroristom. Ľudia majú problémy s prístupom k základným potrebám, ako je čistá voda, potraviny, lekárska starostlivosť a prístrešky, dodal vo vyhlásení.

Izrael plánuje dlhodobú prítomnosť v troch palestínskych táboroch, návrat vysídlencov neumožní

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu nariadil armáde, aby sa pripravila, že zotrvá v troch teraz už vyľudnených palestínskych utečeneckých táboroch na Západnom brehu ešte rok, a aby nedovolila zhruba 40.000 vysídleným obyvateľom návrat. Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP s odvolaním sa na ministrovo vyhlásenie. Do oblasti v nedeľu prvýkrát za viac ako 20 rokov vošli izraelské tanky.

Od predvlaňajšieho 7. októbra, keď Hamas zaútočil na juhu Izraela a zabil takmer 1200 ľudí, sa na Západnom brehu zvýšil počet a intenzita násilností. Podľa palestínskych úradov tam izraelská armáda alebo radikálni židovskí osadníci zabili vyše 900 Palestínčanov. Podľa izraelských úradov bolo na Západnom brehu a vo vnútri Izraela zabitých 56 Izraelčanov, a to pri palestínskych útokoch alebo operáciách izraelskej armády.

Izrael zasiahol dve raketové odpaľovacie zariadenia v Pásme Gazy

Izraelská armáda vyhlásila, že v pondelok zasiahla dve raketové odpaľovacie zariadenia v Pásme Gazy. Podľa vyjadrenia armády predtým došlo k vystreleniu projektilu z jedného z týchto zariadení zariadení, pričom dopadol na palestínskom území, o čom informuje agentúra AFP. Podľa vyhlásení armády ide za uplynulé dva týždne už najmenej o tretí útok izraelských síl na ciele v Pásme Gazy. Medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas pritom platí od 19. januára krehké prímerie. Obe strany sa však vzájomne obviňujú z jeho opakovaného porušovania.

"Dnes sme identifikovali projektil, ktorý dopadol do Pásma Gazy. Pred malou chvíľou IDF (izraelská armáda) zasiahla miesto, z ktorého bol projektil odpálený, ako aj ďalšie miesto odpalu v oblasti," uviedla armáda vo vyhlásení. Prvá fáza prímeria v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti po viac ako 15 mesiacoch ničivej vojny, sa skončí začiatkom marca. Doposiaľ nedošlo k uzavretiu žiadnej dohody o ďalšej fáze, ktorá by mohla prímerie upevniť, pripomína AFP.

Izrael neumožnil vstup do krajiny dvom europoslankyniam

Izrael dnes znemožnil vstup do krajiny dvom europoslankyniam a nariadil im vrátiť sa z telavivského letiska Ben Guriona späť do Európy. Francúzke Rime Hassanovej bol vstup zamietnutý kvôli jej podpore bojkotu Izraela, zatiaľ čo dôvod na zamietnutie vstupu írskej europoslankyni Lynn Boylanovej nebol oznámený, píše agentúra AP. Obe ženy patria k frakcii Ľavica v Európskom parlamente (GUE/ NGL), ktorá je voči Izraelu kritická kvôli okupácii palestínskych území.

Boylanová, ktorá je členkou strany Sinn Féin, mala podľa svojich slov v úmysle stretnúť sa s predstaviteľmi Palestínskej autonómie, členmi občianskych organizácií a "ľuďmi žijúcimi pod izraelskou okupáciou". Hassanová sústavne propaguje bojkot proti Izraelu, uviedol podľa AP izraelský minister vnútra Moše Arbel s tým, že problematické sú aj jej početné vyhlásenia na sociálnych sieťach a v rozhovoroch pre médiá.

Izraelský parlament tento mesiac prijal zákon, ktorý zakazuje vstup do krajiny osobám, ktoré popierajú útok palestínskeho teroristického hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 na Izrael alebo vyjadrujú podporu stíhaniu izraelských vojakov v zahraničí. Zákon vychádza z už existujúcej legislatívy, ktorá zakazuje vstup do krajiny komukoľvek, kto požaduje bojkot Izraela. Pôvodný zákon jeho odporcovia považovali za pokus Izraela umlčať kritikov. Zákon bol v minulosti použitý pre zákaz vstupu aktivistom hnutia BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), ktorá vyzýva na bojkot Izraela kvôli jeho okupácii palestínskych území.

Podľa izraelského ministra zahraničia Gideona Saara, ktorý sa dnes v Bruseli zúčastnil asociačnej rady EÚ - Izrael, je Izrael na kritiku zvyknutý a pristupuje ku všetkým debatám nezaujate. "Kritika je v poriadku, ak nie je spojená s delegitimizáciou, démonizáciou a dvojitými štandardmi, čo je niečo, čo sme z času na čas svedkami pri útokoch proti Izraelu," citovala Saara agentúra Reuters. Frakcia Ľavica v Európskom parlamente (GUE/NGL) v piatok vyzvala na pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom. Odôvodnila to okrem iného tým, že Medzinárodný trestný súd (ICC) vyšetruje možné vojnové zločiny spáchané izraelskou armádou v Pásme Gazy.