Trump vystúpil na konferencii konzervatívcov: Nečakané oslovenie premiéra Fica! Ďakujem ti, Robert, vyhlásil

(Zdroj: TASR/AP)

Konzervatívny samit sa konal od stredy do soboty, na ktorom vystpili viacerí známi konzervatívci. Svoj príhovor mal aj slovenský premiér Robert Fico, v ktorom otvoril viaceré témy. Fico zdôraznil, že sa teší na spoluprácu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zopakoval, že EÚ by mala za každú cenu pomôcť novej americkej administratíve ukončiť "nezmyselné zabíjanie" na Ukrajine - aj za cenu, že mierové riešenie nebude korešpondovať s ideou spravodlivého mieru pre Ukrajinu či jej územnú celistvosť - a nesnažiť sa klásť prekážky Trumpovi, čo si v sále vyslúžilo potlesk.

Samit uakončil prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa poďakoval zahraničným lídrom za ich účasť na konferencii, vrátane poľského prezidenta Andrzeja Dudu, či argentínskeho prezidenta Javiera Mileia. Okrem toho však oslovil aj slovenského premiéra Roberta Fica a vyzdvihol jeho prítomnosť na samite. Informuje o tom TA3. "Ďakujem ti, Robert. Rád som ťa videl," povedal.

At CPAC, Trump recoginizes Poland President Andrzej Duda, Argentina President Javier Milei, Slovakia Prime Minister Robert Fico ... pic.twitter.com/vhMdX1GBdc — Howard Mortman (@HowardMortman) February 23, 2025

Naše peniaze dostaneme späť, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty sú blízko k uzavretiu dohody o nerastných surovinách s Ukrajinou. Podľa neho je kľúčové, aby sa financie poskytnuté Kyjevu na boj proti Moskve týmto spôsobom USA vrátili.

"Rokujem s (ukrajinským) prezidentom Zelenským. Rokujem s (ruským) prezidentom Putinom. Snažím sa získať tieto peniaze späť alebo ich zabezpečiť," povedal Trump. "Európa ich poskytla vo forme pôžičky. Dostanú svoje peniaze späť. My sme ich dali vo forme ničoho. Takže chcem, aby nám za všetky peniaze, ktoré sme im poskytli, niečo vrátili," dodal. Trump zároveň uviedol, že za podporu, ktorú Kyjev od Washingtonu počas trojročného konfliktu na Ukrajine dostával, očakáva "vzácne kovy a ropu". "Naše peniaze späť dostaneme, pretože to jednoducho nie je spravodlivé. A uvidíme, no myslím si, že sme celkom blízko k dohode," vyhlásil americký prezident.

AFP s odvolaním na svoj zdroj uviedla, že len pár hodín pred Trumpovým sobotňajším prejavom na CPAC nebol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj napriek rastúcemu americkému tlaku pripravený takúto dohodu podpísať.