Tragické správy: V poľskej nemocnici zomrel 13-ročný lyžiar zo Slovenska!

(Zdroj: Topky)

Chlapec zomrel v piatok popoludní, povedala stanici hovorkyňa Katarzyna Pokorná-Hryničynová.

Narazil do snežného dela

Mladý lyžiar v známom stredisku zimných športov Krynica-Zdrój, ktoré leží hneď pri hraniciach so Slovenskom, narazil do dela, ktoré slúži na zasnežovanie zjazdovky. V momente nehody nebolo snežné delo, stojace na okraji zjazdovky, v prevádzke. "Delo bolo ohradené kovovou sieťou. Chlapec vošiel do siete, roztrhol ju a narazil do krytu dela. Chlapec mal prilbu, ktorá je pre osoby mladšie ako 15 rokov povinná, ale napriek tomu utrpel veľmi vážne zranenia," povedala televízii policajná hovorkyňa Katarzyna Cislová.