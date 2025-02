Nie je v ohrození života, jeho zdravotný stav ale je rizikový: Kardináli nevylučujú abdikáciu pápeža! Čo hovoria lekári?

Pápež František (Zdroj: SITA/AP/Alessandra Tarantino)

VATIKÁN - Stav má stabilizovaný, no nie je bez rizika, aj keď nie je v ohrození života. Choroba, ktorá dostala pápeža Františka do nemocnice, spôsobila, že sa už druhýkrát po sebe nezúčastní tradičnej nedeľnej modlitbu. Slová kardinálov však naháňajú hrôzu. Zváži pápež rezignáciu?

Stav pápeža Františka sa rapídne zhoršil po návšteve slovenského premiéra Roberta Fica vo Vatikáne. Museli ho hospitalizovať do nemocnice pre zápal priedušiek, ktorý sa následne rozvinul do obojstranného zápalu pľúc. Pápež František v mladosti prišiel o časť pľúc a trpí chronickou bronchitídou, čo vyvolalo obavy o jeho zdravotný stav.

V súčasnosti je pápež podľa lekárov mimo ohrozenia života, aj keď jeho stav je naďalej rizikový. Svätý otec je hospitalizovaný v rímskej nemocnici Gemelli od minulého piatku, kde dostáva doplnkové dávky kyslíka a reaguje na posilnenú farmakologickú liečbu. Avšak, liečba kortizólom mu zvyšuje hladinu cukru v krvi, z toho dôvodu mu musia lekári liečiť aj cukrovku. Avšak, tento stav je podľa nich len dočasný, informuje agentúra AP.

Vatikán v sobotu vydal krátke vyhlásenie, v ktorom uviedol, že "pápež František si dobre oddýchol", avšak z dôvodu, že ostáva naďalej hospitalizovaný, opäť vynechá tradičnú nedeľnú modlitbu Anjel Pána. Text modlitby bude iba zverejnený, nie prečítaný, ako to bolo minulý víkend, uviedla vatikánska tlačová služba. Podľa slov lekárov ostane v nemocnici do konca budúceho týždňa. Lekári však poukazujú, že hlava cirkvi nie je normálny pacient. „Iní ľudia v jeho veku sú doma v hojdacom kresle, on riadi štát a zároveň je duchovným otcom miliónov veriacich,“ poznamenal pápežov osobný lekár Luigi Carbone.

Aj keď je pápež hospitalizovaný, vo svojej práci neotáľa a medzičasom stihol vymenovať nových biskupov. Aj keď sa čoraz viac skloňujú reči o abdikácii, pápež odkazuje, že práca hlavy cirkvi je doživotná a neuvažuje o nej. Keď ho však vyšetrovali, kardinál Jean-Marc Aveline žartoval, že ak lekári chcú, aby oddychoval, musia pápeža hospitalizovať. Jeho slová sa potom naplnili. Vyjadril sa aj k čoraz viac skloňovanej možnej abdikácii, na čo uviedol, že možné je všetko. Iný kardinál - Gianfranco Ravasi konštatoval, že ak by pápežovi zdravotný stav neumožňoval mať priamy kontakt s ľuďmi, "ako to rád robí, potom si myslím, že by sa mohol rozhodnúť odstúpiť".

K abdikácii sa pritom v roku 2013 rozhodol vtedajší pápež Benedikt XVI, ktorý odišiel do dôchodku po tom, čo mu zdravotný stav nedovoľoval pokračovať v náročnej práci pápeža. Stal sa tak prvým pápežom za 600 rokov, ktorý takýto krok urobil.