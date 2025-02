Rekordný počet Nemcov zahlasuje v parlamentných voľbách poštou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemecký spolkový volebný úrad oznámil, že 213.255 Nemcov žijúcich v zahraničí sa oficiálne registrovalo na úrade a požiadalo tak o možnosť odvoliť poštou. V porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 2021 tak došlo k výraznému nárastu záujemcov o tento typ hlasovania. Pred štyrmi rokmi oň požiadalo približne 129.000 Nemcov žijúcich v zahraničí. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí odhaduje, že asi tri až štyri milióny nemeckých občanov žije mimo krajiny, no nie všetci spĺňajú podmienky na tento typ hlasovania.

Na získanie povolenia voliť poštou musia mať záujemcovia najmenej 18 rokov, musia preukázať svoje väzby na Nemecko a počas posledných 25 rokov museli bývať na území krajiny. Podľa prieskumov by nedeľné voľby mohol vyhrať blok kresťanských demokratov CDU/CSU pod vedením Friedricha Merza s 30 percentami hlasov, ktorý pravdepodobne obsadí post nového nemeckého kancelára. Sociálni demokrati (SPD) súčasného kancelára Olafa Scholza by dostali 15 a koaliční Zelení 13 percent hlasov. Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) by získala 21 percent hlasov.