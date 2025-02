Nešťastie v Brazílii: Autobus sa čelne zrazil s kamiónom, zahynulo 12 študentov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

K nehode došlo vo štvrtok neskoro večer miestneho času, keď sa študenti vracali domov zo súkromnej Univerzity Franca, uviedol miestny úrad civilnej ochrany. Všetkých 21 zranených previezli do nemocnice a väčšinu z nich už prepustili. Jeden zo zranených utrpel úraz lebky a traja ďalší sú hospitalizovaní, no v stabilizovanom stave. "Zobudili sme sa so smutnou správou o tejto tragédii, pri ktorej zahynulo 12 študentov pri hroznej nehode autobusu a nákladného auta," napísal guvernér štátu Sao Paulo Tarcísio Freitas na sociálnej sieti X.

#Internacionales| 12 estudiantes universitarios murieron y 21 personas resultaron heridas en un choque entre un autobús y un camión en Sao Paulo, Brasil.



El accidente ocurrió en la carretera Waldir Canevari, y las autoridades investigan las causas. pic.twitter.com/zQfWid01le — El Pueblo SV (@pueblo_sv) February 21, 2025

V oficiálnom vyhlásení vlády tohto brazílskeho štátu sa uvádza, že vodiča kamiónu "obvinili z úteku z miesta nehody, zabitia z nedbanlivosti a ublíženia na zdraví z nedbanlivosti". Nehoda sa stala len pár týždňov po tom, čo v decembri 2024 pri havárii autobusu v susednom brazílskom štáte Minas Gerais zomrelo 41 ľudí.