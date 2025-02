Šokujúci prípad žiarlivej expartnerky: Mužovi ukradla topánky a auto pokryla výkalmi, mimoriadne krutá pomsta!

(Zdroj: Getty Images)

Podľa štátnej zástupkyne Vilmy Reiserovej mala 32-ročná Lenka B. vniknúť do domu poškodeného a z predsiene mu ukradla sedem párov topánok. O pár dní na to pokryla jeho auto výkalmi, ktoré si so sebou priniesla v igelitovom vreci, informovali novinky.cz.

Prípadom sa od februára tohto roku zaoberá Okresný súd Plzeň-juh. Žena má byť podľa dostupných informácií psychiatrickou pacientkou a pravidelne užíva antidepresíva. Je obžalovaná z trestného činu porušovania domovej slobody a hrozí jej trest odňatia slobody na dva roky. Žena sa však bráni a tvrdí, že nič z obžaloby nie je pravda.

„Môj bývalý si vymýšľa a robí mi to naschvál, aby ma ľudsky poškodil. Chce ma dohnať k samovražde a pripraviť o prácu,“ uviedla obžalovaná žena a zároveň informovala súd, že sa v minulosti už dvakrát pokúsila o samovraždu. Raz si strčila do auta hadicu pripojenú k výfuku a druhýkrát zjedla väčšie množstvo liekov. „Liečim sa na depresiu. Chodím k psychiatričke a beriem antidepresíva,“ dodala.

Incident s exkrementami na aute poprela a ukradnuté topánky vysvetlila ako delenie si majetku a tvrdila, že tieto veci si chcela odniesť z predchádzajúceho spolužitia s manželom. Odmietla, že by sa vkradla do domu. Na súde vypovedala aj matka poškodeného, ktorá rovnako ako bývalý partner tvrdí, že jeho syna obťažuje a vyhráža sa, že spácha samovraždu. Podľa nej ide o akýsi druh pomsty za to, že s ňou už nechodí. Osobne s ňou prišla do kontaktu krátko po ich rozchode, keď si prišla po psa. „Prišla pred dom a chcela, aby som jej vrátila psa. Povedala som jej, nech si to vybaví s Jakubom. Ona vytiahla nôž a na mieste sa porezala. Musela ju odviezť záchranná služba,“ dodala zdesená matka a upresnila, že má o syna strach.

Súd pojednávanie odročil a v prípade bude vypočutý aj ďalší partner ženy. Zároveň si súd vyžiadal lekárske správy o zdravotnom stave expartnerky.