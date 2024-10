Jednovaječné dvojičky (20) chcú zdieľať jedného partnera: Ich podmienky vás dostanú! Toto by každý nezvládol

(Zdroj: Instagram/maddisontwinsx)

Dospelé dvojičky April a Amelia Maddisonové sú si navzájom neuveriteľne blízke. Od útleho detstva sa nadšene delili o všetko, od bábik a bicyklov až po šaty a make-up. V skutočnosti sú si také blízke, že sa rozhodli mať spoločného priateľa, ale iba za predpokladu, že nájdu pána „dokonalého“. Na splnenie ich jedinečnej požiadavky by bol podľa ich slov potrebný špeciálny druh muža. „Ľudia hovoria, že dvojičkám sa páči ten istý človek, alebo naopak. Je to úchylka, ale ja a aj Amelia máme rovnaký vkus takmer vo všetkom,“ povedala April, informuje denník New York Post. „Obidve považujeme za príťažlivý rovnaký typ chlapa a od priateľa očakávame rovnaké veci. Páčia sa nám muži, ktorí sú vysokí, svalnatí, potetovaní a pekní. Najdôležitejšie je, aby bol milý, držal sa pri zemi a mal zmysel pre humor.“

Krásky dospeli k tomuto rozhodnutiu po tom, ako sa v minulosti pokúšali mať samostatných partnerov, ale tvrdia, že ich partneri vždy žiarlili na ich úzke puto. Preto sú si isté, že keď budú mať iba jedného priateľa, nebude to problém. „Keď mala niektorá z nás v minulosti priateľa, zistili sme, že sa spočiatku tešil, že chodí s dvojičkou,“ povedala Amelia. „Ale potom rýchlo začal žiarliť, pretože sme trávili spolu veľa času a neboli sme iba s ním. V skutočnosti sme zistili, že je zábavnejšie a pohodlnejšie, keď má partnera len jedna z nás a môžeme byť spolu všetci traja, rozprávať sa a chodiť von. Nijaký chlap nebol pripravený chodiť s dvojičkami, ale vnuklo nám to myšlienku mať len jedného priateľa pre obidve, namiesto toho, aby mala každá svojho.“ Austrálčanky prezradili, že hoci sa tešia na to, ako budú chodiť na rande a tráviť čas spolu ako „trojčatá“, jednu činnosť by si rady ponechali každá pre seba.

„Náš priateľ sa s nami bude sexuálne angažovať vždy len po jednom,“ vysvetlila April. „Keďže nemáme spoločnú spálňu, bude sa striedať s každou z nás zvlášť. Možno pol týždňa v jednej posteli a ďalšiu polovicu v druhej.“ Hoci niektorí v tejto situácii pociťujú žiarlivosť, sestry sú presvedčené, že sa k tomu nedôjde. „Nikdy by sme na seba navzájom nežiarlili. Sme najlepšie kamarátky a všetko robíme ako duo,“ povedala April. „Máme rovnakých priateľov, chodíme spolu von a máme rovnaký vkus vo všetkom, od módy až po cestovateľské destinácie. Nevieme si predstaviť situáciu, že by sme na seba žiarlili. Nikdy sa to nestalo a ani sa nestane.“ Keďže majú rovnaký vkus aj na mužov, veľmi im to uľahčuje hľadanie. „Najlepšie na tomto vzťahu by boli chvíle, keď by sme mohli byť všetci spolu,“ povedala Amelia. „Prechádzky po pláži, spoločné nákupy. Dúfajme, že by mu nevadilo nosiť nám tašky.“

Dvojica uviedla, že chápe, že táto situácia nie je pre každého, ale ony to takto chcú a je im jedno, čo si o tom kto myslí. „Ľudia majú tendenciu odsudzovať kohokoľvek alebo akúkoľvek situáciu, ktorej nerozumejú,“ povedala Amelia. „Nemusia to robiť. Nám a nášmu životnému štýlu to vyhovuje. Ak sme všetci šťastní a nikomu neubližujeme, na názoroch ostatných nezáleží.“ Dvojičky si za posledné dva roky tvorbou online obsahu zarobili viac ako 8 miliónov dolárov (4,99 milióna eur). Mladé ženy si nedávno zadovážili sídlo Bella Casa na Gold Coast za 6 miliónov dolárov (3, 74 milióna eur) s honosným domom, bazénom a koktailovým barom na komerčnej úrovni.

Doplnili, že zatiaľ čo mnohí ľudia niekedy cítia potrebu nájsť si partnera kvôli finančným výhodám, ony si všetky peniaze zarobili samy a chcú len muža, s ktorým si budú rozumieť. „Máme pocit, že mnohé páry si vyberajú spoločný život kvôli finančným výhodám, pretože dva príjmy sú lepšie ako jeden,“ domnieva sa April. „My si s tým nemusíme robiť starosti, keďže už teraz máme skvelý príjem. Myslím si, že mnohí chlapi majú predstavu, že budú tráviť noc s jednovaječnými dvojičkami, ale my naozaj chceme niekoho, kto sa k nám hodí. Bude tiež musieť pochopiť, že hoci sa budeme stretávať v skupine, niekedy potrebujeme byť spolu osamote. Nebude to vždy len o ňom.“