Záhadné zmiznutie po autonehode nad riekou: 36-ročný muž je už dva týždne nezvestný, rodina je zúfalá!

Václav Duc (36) je nezvestný od začiatku februára, polícia objavila na diaľnici opustené auto (Zdroj: X/Události Ostrava)

„Nezvestného 36-ročného muža naposledy videli rodinní príslušníci v nedeľu 2.februára popoludní v Paskově vo Frýdku-Místecku. Nasledujúci deň bol v telefonickom kontakte so svojou rodinou. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu,“ uviedla policajná hovorkyňa Eva Michalíková.

Predpoklad predčasných volieb nie je, tvrdí Taraba: Sme vo fáze, keď je kríza vyriešená (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Podľa dostupných informácií sa mal muž naposledy pohybovať v stredu 5. februára v okolí ulice Krakovská v Ostrave, informovali novinky.cz. Ešte v ten deň bolo jeho vozidlo nájdené havarované na diaľnici D1, no bez vodiča, upresnila polícia. Polícia zároveň uviedla, že vodič nezvládol riadenie, dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do stredových zvodidiel.

Policisté vyhlásili pátrání po nezvěstném Václavu Ducovi (36) z Ostravy, který je pohřešován od začátku února. Jeho auto bylo nalezeno 5. února havarované na dálnici D1, řidič ale po nehodě utekl. Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání, informace uvítají na lince 158. pic.twitter.com/4DtUMNxH5J — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) February 19, 2025

Auto následne skončilo v ľavom jazdnom pruhu, otočené do protismeru a vodič sa vo vnútri nenachádzal. „Zrejme utiekol, ale nevieme vylúčiť ani možnosť, že spadol do rieky, pretože nehoda sa stala na moste cez rieku Odra,“ dodala hovorkyňa.

Rodina nezvestného muža je zúfalá. „Napriek intenzívnemu nasadeniu, či už pri pátracích akciách, previerkach v zdravotníckych zariadeniach aj na miestach, kde by sa nezvestný mohol pohybovať sa polícii nepodarilo zistiť žiadne informácie vedúce k jeho nájdeniu,“ informovala polícia. Do pátrania po mužovi boli nasadení aj potápači, no bezúspešne. Polícia ČR sa preto obrátila aj na verejnosť, Václav Duc je vysoký 190 cm, má krátke hnedé, rovné vlasy, hnedé oči a nosí okuliare. Naposledy mal modrobielu károvanú košeľu, tmavé nohavice a čierny kabát.