Tajné plány? Niektoré európske štáty chcú poslať vojakov na Ukrajinu! Prípravy prebiehajú v tichosti

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

PARÍŽ - V radoch európskych politikov sa čoraz hlasnejšie hovorí o možnosti nasadenia vojenských jednotiek na Ukrajinu. Britský premiér Keir Starmer pripustil, že ak si to okolnosti vyžiadajú na zaistenie trvalého mieru, Londýn je ochotný konať. Podobné signály prichádzajú aj z Paríža či Štokholmu. Za zatvorenými dverami sa tak rodí ambiciózny plán, ktorý by mohol zásadne ovplyvniť vývoj konfliktu.