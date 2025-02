Hrozivé varovanie expertov: Rusko pripravuje v Európe samovražedné útoky! Vzorom sú džihádisti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PARÍŽ - Európske bezpečnostné služby zvyšujú ostražitosť. Podľa francúzsko-amerického think-tanku Robert Lansing Institute by sa Rusko mohlo uchýliť k novej desivej stratégii – nasadeniu samovražedných útočníkov na území Európy. Moskva vraj už túto taktiku, inšpirovanú džihádistami, testovala na Ukrajine. Kyjev opakovane upozorňuje na sabotáže, pri ktorých Rusi využívajú nevedomých kuriérov na prenášanie výbušnín, pričom tí neraz prichádzajú o život.

Kremeľ chce chaos v Európe?

"Narastá obava, že Rusko môže v blízkej budúcnosti nasadiť samovraždných atentátnikov v Európe a využívať ruských migrantov na destabilizáciu a posilnenie extrémne pravicových hnutí, ktoré majú podporu Kremla," uvádza Robert Lansing Institute. Podobné akcie by mohli zasiahnuť Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko a Poľsko.

Ukrajinské incidenty ako varovanie

Think-tank pripomína dva nedávne incidenty na Ukrajine, ktoré podľa nich nesú znaky ruského podielu:

Kamenec-Podoľský: Drogovo závislý muž vyzdvihol výbušninu z ukrytej skrýše a najal kuriéra, aby ju doručil do vojenského náborového centra. Zariadenie explodovalo, zabilo kuriéra a zranilo ďalších osem ch osem \u013uudí. Podľa ukrajinskej polície si pôvodný vykonávateľ sabotovania najal náhradníka, pretože sa bál, že ho po akcii zlikvidujú ruské tajné služby. Bombu zostrojil 17-ročný študent.

Drogovo závislý muž vyzdvihol výbušninu z ukrytej skrýše a najal kuriéra, aby ju doručil do vojenského náborového centra. Zariadenie explodovalo, zabilo kuriéra a zranilo ďalších osem ch osem \u013uudí. Podľa ukrajinskej polície si pôvodný vykonávateľ sabotovania najal náhradníka, pretože sa bál, že ho po akcii zlikvidujú ruské tajné služby. Bombu zostrojil 17-ročný študent. Mykolajiv: O tri dni skôr explodovalo improvizované výbušné zariadenie, čo si vyžiadalo životy dvoch osôb, vrátane ženy, ktorá ho ovládala. Zranených bolo ďalších osem ch osem \u013uudí. Ukrajinská polícia tvrdí, že išlo o sabotáž organizovanú ruskými tajnými službami, ktoré rekrutujú Ukrajincov a následne ich obetujú – výbušniny odpálili diaľkovo.

Ruská propaganda v tomto prípade tvrdila, že žena konala z pomsty, pretože jej syna násilne naverbovali do armády. Ukrajinské údy to popreli – mala dvoch synov vo veku 23 a 13 rokov, no starší nebol vojak.

FSB a nová dimenzia hybridnej vojny

Podľa Robert Lansing Institute sú za tieto incidenty zodpovedné ruské tajné služby, konkrétne domáca Federálna bezpečnostná služba (FSB). To je prekvapivé, pretože podobné operácie bežne vykonáva vojenská rozviedka GRU. Zapojenie FSB naznačuje zmenu taktiky – ruská štátna moc sa zrejme chce viac spoliehať na tzv. "krajanské" siete v zahraničí.

FSB môže na vykonanie útokov tlačiť na ruských a ukrajinských občanov, najmä tých, ktorých príbuzní žijú na okupovaných územiach. Robert Lansing Institute pripomína, že v minulosti už FSB použila vydieranie, aby donútila k spolupráci čečenských migrantov v Európe.

Sabotáž, vraždy, podpaľačstvo – ruská vojna proti Západu

Podľa západných spravodajských služieb stojí za týtým typom operácií oddelenie špeciálnych úloh FSB, ktoré ruský režim zriadil na boj proti tzv. "kolektívnemu Západu". Podľa The Wall Street Journal je jeho hlavným poslaním organizovanie sabotovania, bombových útokov a atentátov. Jeden z veliteľov tejto jednotky sa mal podieľať aj na explózii muničných skladov v českých Vrběticiach.

Podľa odhadov sa v súčasnosti po Európe pohybuje až 2000 ruských "diplomatov", ktorí v skutočnosti slúža ako agenti na vykonávanie sabotovania a rozvratu. Európske tajné služby tak čelia jednej z najväčších bezpečnostných výziev posledných desaťročí.