Šéf ruskej bezpečnosti Šojgu pristál v Pekingu na jednodňovú návštevu

Tajomník ruskej Rady bezpečnosti Sergej Šojgu (Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin)

"Počas jednodňovej návštevy má naplánované stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom… a čínskym ministrom zahraničných vecí Wang I," uviedla ruská štátna tlačová agentúra TASS. Šojgu podnikol cestu do Číny len niekoľko dní po tom, ako Si hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Čínsky prezident vtedy vyzdvihol ruskú "pozitívnu snahu upokojiť" krízu na Ukrajine.

Posilnenie vzťahov medzi Moskvou a Pekingom

Vojenské a obchodné vzťahy Moskvy a Pekingu sa od začiatku ruského vojenského útoku na Ukrajinu pred tromi rokmi posilnili, píše AFP. Čína zostáva blízkym politickým a ekonomickým partnerom Ruska a nikdy neodsúdila jeho kroky. Niektorí členovia NATO ju preto označili za podporovateľa konfliktu.

Šojgu, bývalý minister obrany a terajší tajomník ruskej Rady bezpečnosti, vo štvrtok rokoval s premiérom Malajzie Anwarom Ibrahimom v malajzijskej metropole Kuala Lumpur. Okrem toho sa Šojgu tento týždeň stretol v Jakarte aj s indonézskym prezidentom Prabowom Subiantom a ministrom obrany Sjafriem Sjamsoeddinom.