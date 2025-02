Podľa Blanára je EÚ konaním Trumpa zaskočená: Priestoru však mala dosť a nevyužila ho

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

PRAHA - Európska únia je dnes podľa slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blánara zrejme zaskočená konaním amerického prezident Donalda Trumpa v súvislosti s prípravou mierových rokovaní, do ktorých zatiaľ nie je zapojená. Únia však podľa neho mala na začatie rokovaní dosť priestoru a nevyužila ho. Povedal to po stretnutí s rezortným partnerom Janom Lipavským.

"Možno je dnes EÚ zaskočená konaním prezidenta Trumpa. Tým, že aktívne vstúpil do riešenia konfliktu a povedal úplne jasne, že sa ho chce pokúsiť čím skôr ukončiť... Logicky môžeme povedať, že EÚ na to, aby začala mierové rokovania, mala priestoru až-až, ale nevyužila to... Urážlivosť zo strany EÚ nie je úplne na mieste," povedal Blanár. Dodal, že aktuálne je potrebné podrobne počúvať všetkých aktérov. "Teraz sa to všetko začína kreovať, ale tie ohlasy boli jasné - americká strana jasne povedala, že za stolom bude aj Ukrajina," podotkol.

Slovensko podľa jeho slov podporuje akékoľvek mierové iniciatívy – či Trumpovu alebo aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Sme pripravení hostiť na nižšej úrovni prípravné rokovania týkajúce sa mieru... Nepoznáme ešte podrobnosti, ale chceme k tomu prispieť aj my, ak o to bude záujem všetkých strán, ktoré v tom sú zainteresované," avizoval Blanár. Zopakoval, že ak by sa rokovalo o otázke vyslania vojsk na Ukrajinu, SR ich nevyšle.

Postoj Slovenska sa od českého líši

Dodal, že postoj Slovenska sa od českého líši v tom, že podľa SR už akékoľvek dodávanie zbraní v tomto okamihu riešeniu konfliktu nepomáha. Krajiny sa však zhodnú na tom, že je neakceptovateľné, aby sa hranice štátov menili silou. Lipavský sa podľa svojich slov snažil Blanárovi vysvetliť českú pozíciu. Rusko vedie podľa neho proti Európe rôzne sabotáže a silnú informačnú vojnu a je nutné sa proti tomu brániť. Práve z toho vychádza aj česká zahraničná politika vo vzťahu k Ukrajine.

Zatiaľ podľa neho nie je isté, kam sa situácia vyvinie. "Ale čo vieme určite, je, že potrebujeme, aby Ukrajina mala čo najsilnejšiu východiskovú pozíciu, aby bola silná a dokázala sa brániť," povedal šéf českej diplomacie s tým, že preto je potrebné ju naďalej podporovať. O vysielaní vojakov zatiaľ nechcel špekulovať. "Som v tomto maximálne zdržanlivý a verejne na túto tému nešpekulujem," dodal Lipavský.