Podľa Orbána má stredná a východná Európa má svoju stratégiu, tá sa líši od politiky EÚ

Viktor Orbán (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BUDAPEŠŤ/DUBAJ - Stredná a východná Európa má už svoju stratégiu, ktorá sa líši od súčasnej politiky Európskej únie. Povedal to v Dubaji v rozhovore s americkým konzervatívnym novinárom Tuckerom Carlsonom predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa servera atv.hu premiér kritizoval EÚ za "neustále vedenie vojny" proti ekonomicky dôležitým partnerom.

"Únia vedie ideologickú vojnu s Donaldom Trumpom, obchodnú vojnu s Čínou a energetickú vojnu s Ruskom. To nie je dobrá stratégia, keďže tieto krajiny by mohli byť kľúčovými ekonomickými partnermi," podčiarkol Orbán. Dodal, že stredná Európa vrátane Maďarska, Slovenska, Talianska a Srbska stavia na konektivite a nie na vytváraní blokov. Podotkol, že v minulom roku prišlo do Maďarska 44 percent všetkých čínskych investícií v Európe a že Maďarsko udržiava komunikáciu aj s Ruskom.

EÚ by sa nemala zapájať do vojny

Podľa slov maďarského premiéra je stredoeurópska stratégia založená na zdravom rozume a vzájomných výhodách, pričom politika EÚ sa izoluje od dôležitých hráčov vo svete. Orbán v rozsiahlom rozhovore na panelovej diskusii konanej v spolupráci so Summitom svetových vlád (WGS) okrem iného tiež ostro kritizoval "západnú liberálnu elitu", ktorá podľa jeho názoru využíva peniaze amerických daňových poplatníkov na zasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín vrátane Maďarska.

K vojne na Ukrajine maďarský ministerský predseda poznamenal, že dlho sa sám domnieval, že EÚ by sa nemala zapájať do vojny, no teraz sa k tomuto postoju pridali aj Vatikán, Slovensko a americký prezident Donald Trump, čo vníma ako istý druh potvrdenia správnosti svojho postoja. Carlson ako moderátor televízie Fox News dosiahol rekordnú sledovanosť. Podľa agentúry AFP šíril množstvo konšpiračných teórií, napríklad o podvodoch počas prezidentských volieb v USA v roku 2020. Po odchode z Fox News v roku 2023 začal vysielať svoju reláciu na sieti X a teraz ju vysiela na svojej streamovacej platforme Tucker Carlson Network.