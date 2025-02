O novú politickú stranu zameranú na reformy je v Česku nečakane silný záujem

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

PRAHA - Takmer polovica Čechov by mala záujem voliť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách novú politickú stranu, ktorá by bola zameraná na zodpovedné hospodárenie štátu a chcela by presadzovať reformy. Záujem prejavili súčasní voliči koalície aj opozície a tiež nevoliči. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý zverejnila vo štvrtok.

Agentúra položila respondentom otázku: "Hovorí sa o vzniku novej politickej strany zameranej na zodpovedné hospodárenie štátu, presadzovanie potrebných reforiem a väčšiu otvorenosť k občianskej spoločnosti. Zvažovali by ste dať takej strane svoj hlas v jesenných parlamentných voľbách?" Výsledky podľa Medianu ukázali nečakane silný záujem Čechov takúto stranu podporiť.

Kladne sa vyjadrilo 49 percent opýtaných a 11 percent z nich by takúto stranu volilo "rozhodne". Určite by ju nevolilo 19 percent a zvyšných 32 percent uviedlo, že by ju skôr nevolilo. Silný záujem mala najmä ekonomicky aktívna časť spoločnosti a mladí ľudia.

Z politického hľadiska by možná nová strana podľa prieskumu zaujala priaznivcov všetkých súčasných parlamentných strán. "Mierne nadpriemerne sa zaujímali voliči vládnych strán, ale silný záujem je zjavný aj medzi sympatizantmi súčasnej opozície. Dopyt po strane zameranej na zodpovedné hospodárenie, reformy a liberálnu otvorenosť je tu naprieč celým politickým spektrom," uviedol Median.

Jej voľbu by rozhodne zvažovali ľudia do 24 rokov, voliči koalície SPOLU a hnutia SPD z minulých volieb. Pomerne zaujímavá by podľa agentúry bola aj pre nevoličov - túto stranu by zvažovalo 42 percent z tých, ktorí sa v roku 2021 nezúčastnili na voľbách do Poslaneckej snemovne. Výskum sa uskutočnil vo februári 2025 na vzorke 1000 respondentov vo veku 18 a viac rokov.