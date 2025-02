Polícia zakročila v poslednej chvíli: Mladík sa chcel pridať k teroristickej organizácii! Naverbovali ho cez sociálnu sieť

(Zdroj: Getty Images, TASR/Michal Svítok)

PRAHA - Česká polícia vlani v auguste zadržala mladého muža, ktorý sa chcel pridať k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Teroristi ho získali na spoluprácu cez sociálnu sieť Telegram. Mladíkovi hrozilo až 12 rokov väzenia, ale keďže s políciou spolupracoval a priznal sa, trest väzenia by nemal presiahnuť tri roky. Dohodu so žalobcom o vine a treste posúdi 24. februára liberecká pobočka Krajského súdu v Ústí nad Labem.