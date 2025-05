Hromadná bitka v Nových Zámkoch: Pre výplatu si prišli s palicami a nožmi! Zasahovala polícia aj záchranári

(Zdroj: Reprofoto - noviny.sk)

NOVÉ ZÁMKY - Vo štvrtok podvečer sa na sídlisku v Nových Zámkoch strhla dráma ako z akčného filmu. Dve rodiny si to medzi sebou vybavovali ručne-stručne, a to doslova. Do jednej z bytoviek dorazila skupina ľudí ozbrojená palicami a nožmi – a nasledovalo vyrovnávanie účtov. Všetko sa údajne začalo pre výplatu.