Prvé spory s názvom zálivu: Trump nepustil do Oválnej pracovne reportéra agentúry AP

Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Biely dom v utorok nepovolil reportérovi americkej tlačovej agentúry Associated Press zúčastniť sa na tlačovom briefingu v Oválnej pracovni, pretože agentúra odmietla vo svojom spravodajstve v súlade s rozhodnutím republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa premenovať Mexický záliv na Americký záliv. Novinárov či novinárku, ktorému nebolo umožnené zúčastniť sa na akcii, agentúra nemenovala. Šéfredaktorka AP Julie Paceová označila krok za neprijateľný. Agentúra naďalej používa pôvodný názov Mexický záliv, no zároveň uvádza, že ho Trump premenoval na Americký záliv.

Ďalšiemu reportérovi AP bolo potom v utorok večer zakázané zúčastniť sa inej akcie v diplomatickej sále Bieleho domu. Predstavitelia Trumpovej administratívy zároveň podľa AP agentúre pohrozili "ústavnými dôsledkami" v oblasti slobody slova, ak nezmenia svoje pokyny ohľadom informovania o Americkom zálive.

archívne video

Premiér Fico a viacerí ministri po rokovaní vlády odišli bez vyjadrení pre médiá (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Šéfredaktorka AP Paceová vo vyhlásení označila krok Trumpovej administratívy voči jej reportérovi za "alarmujúci" s tým, že je to "trest za nezávislú žurnalistiku". "Obmedzenie prístupu do Oválnej pracovne na základe slovného obsahu agentúry AP nielenže vážne sťažuje prístup verejnosti k nezávislému spravodajstvu, ale zjavne porušuje prvý dodatok," dodala. Trumpova administratíva o týchto krokoch bezprostredne neinformovala a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa týkali aj ďalších novinárov.

Trump už pred svojou inauguráciou oznámil, že má v pláne premenovať Mexický záliv na Americký záliv a bezprostredne po nástupe do funkcie podpísal príslušné exekutívne nariadenie. 2000. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vtedy sarkastický navrhla premenovať Spojené štáty na "Mexickú Ameriku" s odvolaním sa na mapu zo 17. storočia, na ktorej je pod týmto názvom zobrazená veľká časť severoamerického regiónu.

Ap oznámila, že naďalej bude vo svojom spravodajstve používať označenie Mexický záliv, ktorý tento názov nesie už viac ako 400 rokov, ale bude zároveň informovať o Trumpovom rozhodnutí ho premenovať. Zároveň v tejto súvislosti poznamenala, že jej správy vychádzajú po celom svete a nechce mať čitateľov. Štylistickú príručku AP pritom nepoužívajú len novinári agentúry, ale aj mnohé ďalšie médiá.

Premenovanie naopak agentúra začala používať v prípade najvyššej hory Severnej Ameriky. Trump premenoval horu na Aljaške späť na Mount McKinley podľa 25. amerického prezidenta Williama McKinleyho, ktorý bol zavraždený v roku 1901 a po ktorom sa hora oficiálne volala od roku 1917. V roku 2015 vtedajší americký demokratický prezident Barack Obama vrátil indiánsky názov Denali. O názov tejto hory sa viedli letité spory. Domorodí obyvatelia pre ňu používali indiánsky názov, ktorý oficiálne uznal v roku 1975 aj štát Aljaška. Ten potom tlačil na federálnu vládu, aby indiánsky názov tiež uznala. McKinley sa stal americkým prezidentom v roku 1897, za republikánmi, rovnako ako teraz Trump. V roku 1898 viedol španielsko-americkú vojnu, po ktorej Spojené štáty ovládli Portoriko, Guam, Filipíny a Kubu.

Naopak spoločnosť Google v noci na pondelok premenovala na svojich mapách Mexický záliv na Americký, a to pre užívateľov zo Spojených štátov. V Mexiku ho stále uvidí ako Mexický, pre užívateľov zvyšku sveta sú viditeľné oba názvy.

Trump má s médiami dlhodobo napäté vzťahy. V piatok Trumpova administratíva odobrala stále kancelárske miesta v Pentagone ďalším denníkom, aby ich nahradila priateľskejšími médiami v rámci nového mechanizmu "rotácie". Rozhodnutie sa týka televízie CNN a denníkov The Washington Post, The Hill a The War Zone. Už skôr administratíva oznámila, že odoberie stále pracovné miesta televízii NBC News, verejnoprávnemu rozhlasu NPR, denníku The New York Times (NYT) a serveru Politico. Ich miesta by nanovo mali podľa hovorcu ministerstva obrany získať konzervatívne médiá Breitbart News, One America News, konzervatívny bulvár The New York Post či server HuffPost, označovaný za progresívny. V praxi budú médiá, ktoré prišli o stále pracovné miesta, naďalej môcť informovať o dianí na ministerstve obrany, ale krok im sťaží prácu, napísala AP.