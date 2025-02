Orbánov kritik Péter Magyar po roku opäť poskytol rozhovor pre kanál Partizán

Maďarský politik Péter Magyar a premiér Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP)

Magyar pred rokom na protest proti praktikám vlády odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch. Odvtedy zorganizoval niekoľko masových demonštrácii proti vláde v Budapešti i v ďalších maďarských mestách."Vlani som váhal, keď som sem išiel, a vedel som, že to bude mať následky, ale nemyslím si, že by niekto v krajine tušil, že tie následky budú až také," povedal Magyar, ktorý pred rokom v prvom rozhovore okrem iného povedal, že "polovicu Maďarská má pod kontrolou zopár rodín, čo nie je správne". Dodal, že dôverne pozná fungovanie vládnej strany Fidesz.Svet sa podľa predsedu Strany TISZA za posledný rok obrátil naruby. Vlani o tomto čase bola krajina podľa jeho slov v úplnej apatii, odvtedy sa toho však veľa udialo.Magyar povedal, že v utorok prijal pozvanie kanála Partizán, pretože to považuje za normálne pre verejne činnú osobu. Sľúbil, že aj o dva roky rád poskytne rozhovory, či už ako vládny predstaviteľ, alebo aj z opozície.

Viktor Orbán (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podotkol, že svoju historickú zodpovednosť pociťuje každý deň a v krajine zažíva takú úroveň solidarity a nádejného očakávania, akú podľa neho od zmeny režimu nevidel.Magyar ďalej povedal, že celá krajina je "akciovou spoločnosťou Mészáros-Tiborcz-Orbán" (pozn. TASR: aktuálne najbohatší maďarský podnikateľ a Orbánov dlhoročný priateľ Lőrincz Mészáros a aktuálne 19. najbohatší podnikateľ a Orbánov zať István Tiborcz). Dodal, že napriek tomu nikdy nehovoril o akomsi zúčtovaní, pretože to nie je prácou politika. "Politik nemôže niečo také sľúbiť, nemôže brať na zodpovednosť iného človeka, to je práca samostatne fungujúceho súdnictva," dodal.

Podľa jeho slov mu v prípade prevzatia moci pôjde namiesto vyvodenia zodpovednosti o obnovenie nezávislosti súdnictva.Magyar pripomenul, že dostali z celého Maďarska vyše tisíc podnetov na podozrenia z korupcie, a to dokonca aj od prokurátorov. Tie prípady ešte nie sú zverejnené, pretože ich treba preveriť.Čas zverejnenia korupčných prípadov označil predseda TISZY za taktickú otázku. "Najcitlivejšie prípady chceme predložiť výhradne takým orgánom činným v trestnom konaní, ktoré ich nezametú pod stôl a reálne sa nimi budú zaoberať, pretože nechceme pripustiť, aby páchatelia v neskoršom konaní mali možnosť vyhlásiť, že úrady ich už vyhlásili za nevinných," priblížil."V Maďarsku sa ešte nikdy nestalo, že by sudcovia museli demonštrovať za svoju nezávislosť," povedal v rozsiahlom rozhovore Magyar. Pripomenul, že v najbližších týždňoch budú súčasne protestovať v Maďarsku sudcovia, zdravotníci aj štátni úradníci, čo označil za varovný jav.