Putin odvolal šéfa vesmírnej agentúry Roskomos: Výmenu Dmitrij Peskov označil za rotáciu vedenia

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Podľa dekrétu zverejneného vo štvrtok na webovej stránke Kremľa sa stal novým šéfom agentúry 39-ročný Dmitrij Bakanov. Doteraz pôsobil ako námestník ministra dopravy so zameraním na inovácie. Odvolaný Borisov prevzal funkciu od Dmitrija Rogozina v júli 2022, niekoľko mesiacov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Pred svojím vymenovaním do Roskosmosu bol podpredsedom vlády zodpovedným za sektor obrany. Podľa ruského spravodajského portálu RBK súvisí jeho odvolanie so sporom o výstavbu národného vesmírneho centra v Moskve. Problémy údajne spôsobujú rastúce náklady a neistota v súvislosti s realizáciou projektu.

Výmenu šéfa Roskosmosu označil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov za rotáciu vedenia. "Voči Jurijmu Borisovi neexistujú žiadne sťažnosti. (Jednoducho) prebieha rotácia a korporácia sa musí dynamicky rozvíjať," povedal hovorca pre agentúru TASS. Roskosmos má pre Rusko dôležitý vojenský význam. Vďaka jeho družiciam majú ruské ozbrojené sily napríklad satelitné snímky z miesta bojov na Ukrajine.