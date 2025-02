Ukončenie účasti na práci Rady OSN pre ľudské práva oznámil okrem USA aj Izrael

Zasadnutie Bezpečnostnej rady o Libanone, streda 25. septembra 2024 v sídle OSN. (Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II)

TEL AVIV - Izrael v stredu nasledoval príklad Spojených štátov, keď oznámil, že ukončí spoluprácu s Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC). Na sociálnej sieti X to avizoval izraelských minister zahraničných vecí Gideon Saar. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).