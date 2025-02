Jordánsky kráľ Abdalláh II. odmietol pokusy o vysídlenie Palestínčanov

Jordánsky kráľ Abdalláh II. (Zdroj: SITA/AP Photo/Raad Adayleh)

AMMÁN - Jordánsky kráľ Abdalláh II. v stredu odmietol akékoľvek pokusy iných štátov zmocniť sa palestínskych území a vysídliť tamojších obyvateľov. Povedal to len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump navrhol, že Spojené štáty prevezmú dlhodobú kontrolu nad Pásmom Gazy a zabezpečia jeho obnovu, pričom Palestínčania by sa mali odtiaľ vysťahovať do zahraničia. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.