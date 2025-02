Bola to hrôza a ako zlý sen! Opisuje masaker vo Švédsku jeho svedkyňa

Policajti hliadkujú pred vzdelávacím centrom pre dospelých Campus Risbergska vo švédskom meste Örebro v stredu 5. februára 2025. (Zdroj: TASR/AP Photo/Sergei Grits)

ÖREBRO - Ako hrôzu a zlý sen líči streľbu na škole vo švédskom meste Örebro Češka, ktorá na tamojšej škole vyučuje skupinu migrantov švédčinu. V čase, keď útočník začal strieľať, mala poludňajšiu pauzu a obedovala s desiatkou kolegov v kuchynke. Práve od nich mala polícia prvé informácie o strelcovi v budove. Zabarikádovaní potom v kuchynke prečkali asi dve hodiny, kým ich policajti vyviedli do bezpečia. V škole, ktorá zostáva zatvorená, má stále telefón aj počítač. Rodine a priateľom, že je v poriadku, sa ozvala z telefónu kamaráta, povedala dnes v rozhovore s ČTK.

Štyridsaťdeväťročná Češka, ktorá sa do Švédska vydala a žije tam od roku 2000, si s kolegami spočiatku nechcela pripustiť, že ide o streľbu. "Počuli sme rany a nechceli si pripustiť, že ide o streľbu, ale viac-menej to bolo jasné," povedala. Páchateľ bol na chodbe pri kuchynke, učitelia sa okamžite zabarikádovali. Inštrukcie, ako postupovať, trénovali na škole pred pol rokom. Nikoho podľa nej vtedy nenapadlo, že to niekedy budú potrebovať.

Zásah polície bol podľa Češky náročný, budova školy je jednoposchodová, a teda rozľahlá s mnohými učebniami a miestnosťami. "Policajti u všetkých vykopli, prelomili dvere, podľa poučenia ich nikto neotváral, aj keď sa policajti za dverami hlásili," uviedla. Dodala, že nácvik, ako postupovať, všetkým naskočil. Policajti ich do bezpečia dostali zhruba po dvoch hodinách, vyviedli ich chodbou, kde ležali telá obetí, všade podľa nej bola krv. "Bolo to ako zlý sen," nechce stále uveriť, čo prežila.

Na snímke vlajka veje na pol žrde pred budovou polície v Štokholme v stredu 5. februára 2025. (Zdroj: TASR/Anders Wiklund/TT via AP)

O život sa intenzívne bála asi štvrť hodiny, myslela na deti, ktoré boli kvôli udalosti zatvorené v inej škole. Potom sa zvuky streľby začali vzďaľovať. Zatiaľ nevie, či sú medzi obeťami jej žiaci. "Mali sme pauzu na obed a potom sme sa mali zase v jednu zísť," poznamenala. Teraz je odpojená od všetkých informačných systémov, len kolegyňa, s ktorou je v spojení, jej oznámila, že traja študenti sa neohlásili.

Na snímke vlajka veje na pol žrde na budove švédskej vlády v Štokholme v stredu 5. februára 2025. (Zdroj: TASR/Jonas EkstrĂmer/TT via AP)

Vzdelávacie centrum je na kraji mesta Örebro ležiaceho asi 200 kilometrov západne od Štokholmu. Škola nazvaná Campus Risbergska ponúka služby ľuďom starším ako 20 rokov na úrovni zodpovedajúcej učivu na základných a stredných školách. Poskytuje tiež výučbu švédčiny pre migrantov, odborné vzdelávanie a programy pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Kto bol páchateľom, nechce Češka špekulovať. "Informácie nemáme, všetko okolo sú len špekulácie, kto a prečo," dodala. Útočník v utorok v škole zabil desať ľudí a šesť ďalších zranil, po čine sa zrejme zastrelil. Dnes to podľa denníka Aftonbladet oznámila polícia. Tá uviedla, že policajti 35-ročného muža, považovaného za strelca, našli v škole zraneného. Po prevoze do nemocnice zomrel.