Nemecký lyžiar po lavíne v Rakúsku odmietol evakuáciu, následne utrhol druhú lavínu

Päťdesiatjedenročný muž v sobotu lyžoval so svojím 45-ročným bratom v Ötztalských Alpách v Tirolsku. Pri jazde vo voľnom teréne utŕžili lavínu, ktorá jeho brata zasypala a vlekla asi 500 metrov. Starší z mužov dokázal vďaka lavínovému airbagu zostať nad snehovou mäsou, takže mohol zavolať pomoc pre ťažko zraneného brata.

Do helikoptéry, ktorá pre brata priletela, odmietol nastúpiť a trval na tom, že do údolia zíde na lyžiach. Len krátko potom ale vyvolal druhú lavínu, ktorá ho vláčila zhruba 300 metrov. Aj tentoraz mu pomohol vzduchový vak, takže neskončil pod snehom. Podarilo sa mu nájsť aj lyže a v zjazde znovu pokračoval. Krátko po tom ho do starostlivosti prevzali záchranári, ktorí ho dopravili do údolia.