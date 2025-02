Revolúcia v slávení Veľkej Noci: Pápež František vyzval veriacich na stanovenie spoločného dátumu!

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

Pápež František prišiel s návrhom na záver týždňa modlitieb za jednotu kresťanov počas vešpier v Bazilike svätého Pavla 25. januára. Podľa pápeža by to mal byť v prvom rade „dátum jednoty“, ktorý by vyhovoval všetkým, informoval vaticannews.va.

Výzva prišla v čase, keď sa kresťania sústredili na oslavy 1700. výročia Nicejského koncilu a nový dátum bude symbolom „jednoty“. Tohtoročná Veľká noc by tak bola slávená v ten istý deň podľa gregoriánskeho ale aj juliánskeho kalendára.

Výzva je platná pre všetkých kresťanov a podľa pápeža to bude rozhodujúci krok k jednote, informoval polsatnews. S rovnakou myšlienkou prišiel v minulosti aj sv. Pavol VI. Používanie rôznych kalendárov doteraz znamenalo, že Veľká noc pripadala na rôzne dátumy. V roku 2025 sa tak po prvýkrát po ôsmich rokoch bude Veľká noc sláviť v jeden a ten istý deň. Koncil dospel k rozhodnutiu, že pašie sa budú sláviť prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti.

Juliánsky kalendár, ktorý kresťania používali od 4. storočia sa postupne prestával zhodovať so skutočným slnečným rokom. Dátum 21. marec, ktorý je považovaný za deň jarnej rovnodennosti na severnej pologuli sa čoraz viac odkláňal od skutočnej astronomickej rovnodennosti. V roku 1582 pápež Gregor XIII. uskutočnil reformu kalendára, ktorá odstránila desaťdňový rozdiel, a tým opäť zosúladila jarnú rovnodennosť s dátumom 21. marca.

Keďže väčšina východných kresťanov túto reformu neprijala, vznikla situácia, že Veľká noc síce niekedy pripadá na rovnaký deň, no východní kresťania ju často oslavujú až o štyri týždne neskôr.