Le Penová chce byť prezidentka: Funkciu predsedu vlády by prenechala Bardellovi

Marine Le Penová (Zdroj: SITA/Julien de Rosa, Pool via AP)

Satirický týždenník Le Canard Enchainé pritom napísal, že Le Penová údajne chce viesť vládu namiesto vodcu RN Jordana Bardellu."Vždy som hovorila, že Jordan Bardella bude predsedom vlády, to sa nezmenilo," reagovala Le Penová pre LCI TV. "Spolupracujeme už roky s jasným cieľom, prezidentstvo pre mňa a úrad predsedu vlády preňho," dodala.Zdôraznila tiež, že nežiada od prezidenta Emmanuela Macrona, aby odstúpil. Nevylúčila ale, že by k tomu mohol byť prinútený v prípade politickej alebo väčšej hospodárskej krízy.

Líderka krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová. (Zdroj: TASR/AP/Aurelien Morissard)

Marine Le Penová v minulosti trikrát neúspešne kandidovala za prezidentku Francúzska. Od smrti svojho otca Jeana-Marie Le Pena - politika a zakladateľa strany Národný front (FN) začiatkom tohto roka - sa - pre seba netypicky - drží v ústraní.Podľa analytikov má Le Penová zatiaľ najväčšiu šancu dostať sa do Elyzejského paláca vo voľbách v roku 2027, obzvlášť keď má vo svete spojencov, akými sú napríklad talianska premiérka Georgia Meloniová alebo americký prezident Donald Trump.

Le Penovej RN čelí v súčasnosti obvineniam z vytvárania fiktívnych pracovných miest v Európskom parlamente. Strana akékoľvek obvinenia odmieta. Rozsudok v tejto kauze má padnúť 31. marca.V prípade usvedčenia prokurátori žiadajú pre obžalovaných trest odňatia slobody a zákaz zastávať verejnú funkciu. To by Le Penovú diskvalifikovalo z prezidentských volieb, a to aj v prípade odvolania.