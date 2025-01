Americký Senát neschválil návrh zákona o sankciách proti ICC

Senát USA (Zdroj: SITA/AP/J. Scott Applewhite)

Hlasovanie prebehlo prevažne podľa straníckych línií, pričom takmer všetci demokrati a nezávislí senátori hlasovali proti. Senátor John Fetterman bol jediným demokratom, ktorý hlasoval s republikánmi. Demokratický senátor Jon Ossoff nehlasoval.

Návrh zákona už 9. februára prešiel pomerom hlasov 243 ku 140 Snemovňou reprezentantov, kde ho podporilo aj 45 demokratov. Zákon uvaľuje sankcie na každého cudzieho štátneho príslušníka, ktorý vyšetruje, zatkne alebo trestne stíha občanov USA alebo občanov ich spojeneckých krajín vrátane Izraela, ktorí nie sú členmi ICC.

Demokrati v Senáte v rozprave uviedli, že súhlasia s veľkou časťou návrhu zákona, je však formulovaný príliš všeobecne a mohol by vyvolať nevôľu dôležitých spojencov USA. Okrem toho by mohol uvaliť sankcie nižšie postavených pracovníkov súdu so sídlom v Haagu.

Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer vyzval kolegov, aby hlasovali proti návrhu. Zároveň obvinil ICC zo zaujatosti voči Izraelu, "ktorú nemožno ignorovať". Návrh zákona je podľa neho zlý a mohol by poškodiť americké firmy, ako sú tie, ktorých produkty pomáhajú chrániť ICC pred hackermi.

ICC v novembri minulého roka vydal zatykače pre podozrenie z vojnových zločinov na Netanjahua, Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Muhammada Dajfa. ICC zdôraznil, že zatykače na izraelských predstaviteľov platia bez ohľadu na to, že Izraela neuznáva jurisdikciu súdu na svojom území.