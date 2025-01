OSN tvrdí, že do Gazy počas prímeria prúdi stále viac humanitárnej pomoci

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jehad Alshrafi)

GAZA - Odkedy minulú nedeľu vstúpilo do platnosti šesťtýždňové prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, do Pásma Gazy prichádza stále väčšie množstvo humanitárnej pomoci. Uviedol to vo štvrtok Úrad OSN na koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), informujeme podľa správy agentúry DPA.