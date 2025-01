Izrael obviňuje Hamas z porušenia podmienok prímeria: Neprepustenie rukojemníčky a neposkytnutie informácií

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Abed Hajjar)

TEL AVIV - Palestínske hnutie Hamas porušilo dohodu o prímerí v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti pred týždňom a doteraz viedla k prepusteniu siedmich izraelských rukojemníkov a desiatok palestínskych väzňov. V nedeľu to vyhlásil úrad premiéra Benjamina Netanjahua.

"Počas včerajšej realizácie druhej fázy výmeny sa Hamas dopustil dvoch porušení. Civilná rukojemníčka Arbel Jehudová, ktorá mala byť prepustená v sobotu, nebola prepustená a nebol poskytnutý podrobný zoznam a stav všetkých rukojemníkov (v Pásme Gazy)," uvádza sa vo vyhlásení.V sobotu došlo v rámci druhej fázy výmeny k prepusteniu štyroch izraelských vojačiek zadržiavaných v Pásme Gazy a oslobodeniu desiatok palestínskych väzňov z izraelských väzních.

Izraelská armáda však obvinila Hamas, že nedodržal podmienky prímeria, pretože na slobodu sa nedostala civilná rukojemníčka Jehudová. Hamas tvrdí, že išlo o "technický problém", pričom podľa zdrojov z hnutia je Jehudová nažive a prepustia ju v rámci tretej výmeny budúcu sobotu. Izraelský premiér v sobotu vyhlásil, že do vyriešenia tejto záležitosti sa Palestínčania z palestínskej enklávy nebudú môcť vrátiť na sever pásma.Prímerie medzi Izraelom a Hamasom platí od 19. januára. V prvej z troch fáz, ktorá má trvať 42 dní, by malo dôjsť k prepusteniu 33 izraelských rukojemníkov výmenou za zhruba 1900 Palestínčanov väznených v Izraeli a tiež k postupnému sťahovaniu izraelských síl z Pásma Gazy smerom k hraniciam. Následne by sa malo začať nové kolo rokovaní o trvalom prímerí.