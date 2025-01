Trump dúfa, že sa čoskoro stretne s Putinom, aby ukončil vojnu na Ukrajine

Donald Trump a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Informovali o tom agentúry Reuters a DPA, ktoré monitorovali Trumpov videopríhovor k účastníkom zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose.

V čase pred prezidentskými voľbami v USA Trump opakovane deklaroval, že dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom uzavrie v prvý deň svojho pôsobenia v úrade, ak nie skôr. Jeho poradcovia však teraz už pripúšťajú, že hľadanie riešenia pre ukončenie vojny na Ukrajine potrvá mesiace.

"Naozaj by som sa chcel čoskoro stretnúť s prezidentom Putinom, aby sme túto vojnu ukončili," uviedol Trump, ktorý sa v pondelok vrátil do Bieleho domu. Dodal, že jeho zámer nesúvisí s ekonomikou alebo "niečím iným", ale s tým, že v tejto vojne sú "premárnené milióny životov".

"Je to masaker. Túto vojnu musíme naozaj zastaviť," zdôraznil Trump s tým, že úsilie USA o zabezpečenie mierového urovnania "sa teraz snáď rozbehlo". Neuviedol však v tejto súvislosti žiadne podrobnosti, doplnil Reuters.

Dôjde k mierovej dohode?

Na otázku, či dôjde k mierovej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou do zasadnutia Svetového ekonomického fóra v Davose v roku 2026, Trump poskytol len vyhýbavú odpoveď. "No to sa budete musieť spýtať Ruska," odkázal a dodal, že "Ukrajina je pripravená dohodu uzavrieť".

Počas kampane pred voľbami prezidenta USA Trump sľuboval, že vojnu na Ukrajine by dokázal ukončiť do 24 hodín po návrate do Bieleho domu - z veľkej časti vďaka svojim dobrým vzťahom s Putinom.