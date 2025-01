Obchodná vojna na obzore?! Európska únia plánuje odvetu proti Trumpovmu uvaleniu cla!

(Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump prisľúbil uvalenie cla vo výške 10-20% na všetok tovar vstupujúci do Spojených štátov v snahe podporiť domácu výrobu. Na čínsky dovoz dokonca pohrozil uvalením cla až do výšky 60%. Ak Trump splní všetky predvolebné sľuby, znamenalo by to záťaž pre americké firmy s odhadovanými nákladmi na dovoz vo výške 640 miliárd dolárov.