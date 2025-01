Vyšetrovanie nenašlo zradcov v kanadskom parlamente: Varuje pred dezinformáciami

Ilustračné foto

VANCOUVER - Niektoré cudzie subjekty sa snažili zasahovať do volieb v krajine, no demokratické inštitúcie sú naďalej odolné. Vyplýva to z výsledkov vyšetrovania cudzieho vplyvu v Kanade uzavretého v utorok, ktoré bolo uzavreté v utorok. Vyšetrovanie však varovalo pred rizikom dezinformácií. Informuje o tom správa z agentúry AP.