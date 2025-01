Trumpova administratíva chystá rozsiahle prepúšťanie federálnych zamestnancov

(Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

WASHINGTON – Administratíva nového amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadila platenú dovolenku pre všetkých federálnych zamestnancov pracujúcich v rámci diverzity, rovnosti a inklúzie (DEI). Úradom zároveň nariadila vypracovanie plánov na ich prepustenie. Vyplýva to z obežníka zverejneného v utorok Kanceláriou ľudských zdrojov. Informujeme na základe správy agentúry AP.

Obežníku predchádzal Trumpov podpis dekrétu, ktoré nariaďuje zastavuje veľkého množstva inkluzívnych programov. Tie sa pritom môžu týkať všetkého od školenia proti predsudkom po financovanie poľnohospodárov a majiteľov nehnuteľností z radov menšín, píše AP. Obežník nariaďuje úradom, aby všetky osoby zamestnané v rámci DEI do stredy 17:00 poslali na platenú dovolenku a aby do rovnakého času odstavili všetky webové stránky zamerané na DEI financované z verejného rozpočtu. Niekoľko federálnych rezortov takéto webstránky odstránilo ešte pred zverejnením obežníka, upozorňuje AP.

Trump začal okamžite po zložení prísahy prepúšťať nepohodlných vládnych zamestnancov

Federálne úrady majú do štvrtka zostaviť zoznam zamestnancov a úradov DEI platný ku dňu konania volieb. Do nasledujúceho piatku sa od nich očakáva zoznam, podľa ktorého budú proti týmto zamestnancom vykonané "kroky na zníženie stavu". Americký prezident Donald Trump začal okamžite po zložení prísahy prepúšťať nepohodlných vládnych zamestnancov. Deň po inaugurácii odvolal štyroch vysokopostavených vládnych úradníkov, medzi nimi aj šéfku americkej pobrežnej stráže (USCG) Lindu Faganovú. Do funkcie ju vymenoval Biden 1. júna 2022 a bola prvou ženou na čele jednej zo šiestich zložiek americkej armády.