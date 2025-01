Trump varuje Európsku úniu, že sa nevyhne clám: Číne hrozí clom vo výške desať percent

(Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump v noci na stredu varoval Európsku úniu, že na ňu uvalí clá, ak nepríde k náprave nevyváženosti obchodovania so Spojenými štátmi. Číne zároveň pohrozil uvalením cla vo výške desať percent, ktoré sa môže začať uplatňovať už od 1. februára. Informujeme na základe správy agentúry AFP.

"Správajú sa k nám veľmi, veľmi zle, preto sa nevyhnú clám. Ak to neurobíme, nedosiahneme férovosť," vyhlásil Trump v Bielom dome pred zástupcami médií deň po svojom uvedení do úradu. Trump v predchádzajúci deň vyhlásil, že EÚ neimportuje dostatok amerických produktov, preto "to napraví" uvalením ciel na importované produkty alebo tlakom na zvýšenie objemu nákupu ropy a zemného plynu.

Mexiko, Čín a Kanada sú podľa oficiálnych údajov najväčšími exportérmi produktov do USA

Americký prezident v noci na stredu opätovne pohrozil uvalením cla vo výške desať percent na produkty z Číny, pretože "posielajú do Mexika a Kanady fentanyl". Ako dátum možného zavedenia uviedol 1. február, píše AFP. Trump v minulosti uviedol rovnaký dátum uvalenia ciel vo výške 25 percent na Kanadu a Mexiko, ktoré obvinil z toho, že sa im nedarí zastaviť nelegálnu migráciu a pašovanie fentanylu do USA. Mexiko, Čín a Kanada sú pritom podľa oficiálnych údajov najväčšími exportérmi produktov do USA, vysvetľuje AFP.

V pondelok sa Trump zaviazal okamžite prepracovať americký obchodný systém a prisľúbil "uvaliť na cudzie krajiny clá a dane na obohatenie našich (amerických) občanov". Podpísal nariadenie, podľa ktorého majú úrady preskúmať celú škálu obchodných problémov vrátane deficitov, nekalých praktík a manipulácií s deficitom. Na základe výsledkov vyšetrovaní následne môžu byť uvalené ďalšie clá, dodáva AFP.