Súdne kauzy aj atentát: Teraz sa vracia do Bieleho domu! Kto je Donald Trump?

(Zdroj: SITA/Chip Somodevilla/Pool Photo via AP)

Donald John Trump sa narodil 14. júna 1946 v newyorskej štvrti Queens ako štvrté z piatich detí. Jeho prarodičia z otcovej strany boli nemeckí emigranti (priezvisko Drumpf), ktorí sa prisťahovali do Spojených štátov v roku 1885 a zmenili si priezvisko na Trump.

Keď mal 13 rokov, rodičia ho poslali na vojenskú akadémiu New York Military Academy s nádejou, že škola usmerní jeho energiu pozitívnym smerom. Na škole sa Trumpovi darilo - stal sa vynikajúcim študentom i športovcom, akadémiu reprezentoval v americkom futbale aj v basketbale. V roku 1964 sa prihlásil na Fordhamskú univerzitu (Fordham University) odkiaľ prešiel po dvoch rokoch na Whartonovu školu pri Pensylvánskej univerzite (The Wharton School of the University of Pennsylvania), kde študoval ekonómiu. Po absolvovaní univerzity nastúpil v roku 1968 do otcovej firmy, v ktorej sa angažoval už počas štúdia, a definitívne vstúpil do sveta nehnuteľností. Už o tri roky prevzal firmu a premenoval ju na The Trump Organization.

Svoj vstup do politiky pretavil do víťazstva už pri prvej kandidatúre

Donald Trump tiež založil spoločnosť Trump Entertainment Resorts, ktorá v rokoch 1995 - 2016 prevádzkovala mnoho kasín a hotelov po celom svete. Jeho majetok dosiahol miliardovú hodnotu aj vďaka rozličným podnikateľským aktivitám, ktoré zahŕňali napríklad súťaže krásy (Miss Universe), úspešnú televíznu šou Apprentice (dvakrát bol za ňu nominovaný na cenu Emmy - v rokoch 2004 a 2005) či autorstvo viacerých predávaných kníh, v ktorých radí, ako dosiahnuť úspech v živote a v podnikaní. Jeho kniha The Art of the Deal (Umenie urobiť dohodu, 2016) sa stala nielen knihou roka, ale aj klasikou v literatúre o podnikaní. Jeho majetok sa odhaduje na 2,3 miliardy dolárov.

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Trump svoj vstup do politiky pretavil do víťazstva už pri prvej kandidatúre vo voľbách prezidenta USA. Kandidatúru oznámil 16. júna 2015 a o rok neskôr v júli prijal nomináciu na prezidenta Spojených štátov za Republikánsku stranu. Do súboja o Biely dom sa pustil s heslom: "Make America Great Again!" ("Urobme Ameriku opäť skvelou!"), ktoré následne presadzoval v rámci svojej politiky "America first" ("Amerika na prvom mieste").

Prežil atentát

Po víťazstve nad demokratkou Hillary Clintonovou zložil 20. januára 2017 prezidentskú prísahu a stal sa v poradí 45. prezidentom USA. Ako tretí prezident v histórii Spojených štátov čelil hrozbe odvolania. Takzvaný proces impeachmentu ale neprešiel cez republikánsku väčšinu v Senáte. V úrade bol do 20. januára 2021, keď ho v Bielom dome vystriedal demokrat Joe Biden. Avšak Trump počas celého úradovania Bidena výsledky prezidentských volieb v roku 2020 spochybňoval ako zmanipulované.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Gene J. Puskar)

Od odchodu z prezidentského úradu Trump naďalej dominoval Republikánskej strane. Počas predvolebnej kampane bol na neho na mítingu v Pensylvánii 13. júla spáchaný atentát, keď 20-ročný Thomas Matthew Crooks zasiahol poloautomatickou puškou hornú časť pravého ucha exprezidenta. O necelý týždeň neskôr, na záver zjazdu republikánov v meste Milwaukee, Trump oficiálne prijal nomináciu Republikánskej strany za jej kandidáta do novembrových prezidentských volieb.

Najstarším prezident

Trump sa ako víťaz vlaňajších prezidentských volieb stal vo veku 78 rokov a sedem mesiacov v čase pondelkovej inaugurácie najstarším prezidentom, ktorý kedy zasadol v Oválnej pracovni, a po Groverovi Clevelandovi je len druhou hlavou štátu, ktorá sa vrátila do Bieleho domu po volebnej porážke.

Sudca Juan Merchan rozhodol 10. januára 2025 v New Yorku, teda len desať dní pred inauguráciou o tom, že Donald Trump je vinný v kauze falšovania finančných záznamov, aby zakryl podplácanie bývalej pornoherečky Stormy Daniels, avšak za tento skutok nebude potrestaný. Trump sa tak stal prvým americkým prezidentom, ktorý sa ujal úradu s tým, že ho súd predtým uznal za vinného z trestného činu. Prezident vinu popiera a proces označil za "politický hon na čarodejnice".

Prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

Donald Trump bol v rokoch 1977 až 1992 ženatý s Ivanou Zelníčkovou, bývalou československou lyžiarkou, ktorá sa stala neskôr modelkou v New Yorku. Spolu majú dvoch synov Donalda (1977) a Erica (1984) a dcéru Ivanku (1981). Jeho druhou manželkou bola v rokoch 1993 až 1999 americká herečka Marla Maplesová - z tohto manželstva sa narodila dcéra Tiffany (1993) - a od roku 2005 je ženatý so Slovinkou Malaniou Knavsovou, s ktorou má syna Barrona (2006).