Premiér SR ocenil, že Erdogan pripúšťa dodávky plynu cez Turkstream

Na snímke vpravo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a vľavo predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po podpise dokumentu o strategickom partnerstve v Ankare. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan otvára možnosti pre Slovensko na dodávky ruského plynu prostredníctvom plynovodu Turkstream s tým, že by sa o téme mohlo rokovať aj s ruskými partnermi. Vyhlásil to slovenský premiér Robert Fico na tlačovej konferencii po pondelkovom stretnutí s tureckým prezidentom v Ankare. Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková by podľa Fica mala koncom týždňa o téme rokovať v tureckom Istanbule. Erdogan prisľúbil, že zváži túto potrebu Slovenska.

archívne video Premiér Fico napísal ukrajinskému prezidentovi otvorený list (Zdroj: Úrad vlády SR)

Fico opätovne skritizoval postoj Ukrajiny zastaviť tranzit ruského plynu cez svoje územie. Erdogan podľa neho okamžite ponúkol možnosť komunikácie medzi slovenskou ministerkou hospodárstva a zodpovedným tureckým ministrom, ktorá môže v súčinnosti s ruským partnerom viesť k tomu, že Slovensko bude môcť naďalej odoberať plyn pochádzajúci z Ruska.

Na snímke vpravo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a vľavo predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas podpisu dokumentu o strategickom partnerstve (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Ak Ukrajina prestala dodávať cez svoje územie plyn na územie Slovenska, my sme sa cez naše ministerstvo snažili prijať nevyhnutné kroky na otvorenie rokovaní," povedal na spoločnej tlačovej konferencii turecký prezident. "Povedal som, aby sme zvážili túto potrebu Slovenska pre zemný plyn, a môj minister zahraničných vecí to prebral aj s (ruským) ministrom (Sergejom) Lavrovom. Ja to môžem prebrať s prezidentom (Vladimirom) Putinom," skonštatoval Erdogan. V závere tohto týždňa by sa mal podľa jeho slov uskutočniť telefonát k tejto téme. Verí, že sa podarí učiniť krok vpred.

Alternatívu, ktorú Slovensku ponúkol Erdogan, považuje Fico za dobrú. Poznamenal, že druhá rúra Turkstreamu je určená, aby plyn pokračoval ďalej do krajín, ako je Bulharsko a Rumunsko. "To je rúra s určitou kapacitou, ktorú vieme využiť. Do toho musia vstúpiť ruskí partneri, musia povedať, či sú pripravení zvýšiť objemy dodávok plynu, aby sa dostali na územie SR," skonštatoval slovenský premiér. Aj Slovensko bude podľa jeho slov hovoriť s ruskou stranou o tom, či táto alternatíva prichádza do úvahy.