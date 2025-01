Ústupok Zelenského pri plyne z východu opäť rozhádal politikov! Tvrdé odkazy medzi Šimečkom a koalíciou

(Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

BRATISLAVA - Otázka znovuovorenia plynovodu Družba na ukrajinskej strane pre plyn z Azerbajdžanu vyvolala viaceré reakcie. Mnohí sa tejto správe potešili a vidia v nej novú nádej na obnovenie dodávok plynu z východu. Na to, čo stálo za obratom ukrajincov, sa však každý pozerá po svojom. Z prostredia opozície už začalo zaznievať, že práve oni majú zásluhu na tomto kroku ukrajinského prezidenta. V koalícii to ale vidia inak.

Hovoriť o strate plynu pre Slovensko nie je férové, plyn je a môžeme ho získať z iných krajín, uviedol M. Kiraľvarga (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

V sobotu večer všetkých prekvapila správa o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený povoliť tranzit zemného plynu z Azerbajdžanu do Európy cez Ukrajinu. Podľa jeho slov tým môže pomôcť aj Slovensku. Zelenskyj novinárom v Kyjeve povedal, že o takejto dohode hovoril s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, s ktorým sa stretol v posledných dňoch. "Môžeme použiť našu infraštruktúru, ak krajiny v Európe potrebujú zemný plyn. Ale nie ruský zemný plyn," povedal ukrajinský líder. Tranzit ruského zemného plynu cez Ukrajinu sa zastavil začiatkom januára, čo viedlo k ostrým protestom zo strany Slovenska a Maďarska, ktoré stále dostávali značné dodávky plynu z Ruska, pripomenulo Politico.

Zelenskyj sa vyjadril na tlačovej konferencii s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou, s ktorou rokoval o riešeniach energetickej krízy v odštiepeneckom Podnestersku po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu. "Nedovolíme Rusom, aby z toho profitovali," povedal. "Ale necháme Azerbajdžancov zarobiť? S radosťou. Pomôžeme Slovákom? S radosťou. Môžeme to urobiť rýchlo. Môžeme podpísať zmluvu a rýchlo to pripraviť, keď budeme počuť signály od ľudí v (podnesterskom hlavnom meste) Tiraspole, na Slovensku a v iných krajinách v Európe," citoval ho server. Experti však podľa správy Politico pochybujú, že Azerbajdžan má kapacitu dodávať veľké nové objemy plynu do Európy cez Ukrajinu.

Hádky koalície a opozície

Na slová ukrajinského prezidenta následne v nedeľu dopoludnia reagoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Podľa jeho slov bolo toto riešenie predmetom diskusie s ukrajinským prezidentom z piatka minulého týždňa. "Presne o tom som s prezidentom hovoril pred týždňom v Kyjeve, a tieto dvere sa nám podarilo znovu pootvoriť, potom čo ich premiér Fico svojimi vulgárnymi útokmi zabuchol," tvrdí Šimečka.

V nedeľu večer reagoval na slová Šimečku podpredseda vlády a minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). "Šimečka sa zbytočne klaňal Zelenskému. Stačilo, že Trump spomenul ukončenie pomoci a Fico s Orbánom vetovanie bruselských peňazí. A zrazu cez Ukrajinu zase potečie plyn," napísal Takáč na sociálnej sieti.

"Šimečka vybavil plyn zadarmo, budúci týždeň s Putinom a Trumpom dojedná mier, tak aby sa Putin vzdal Moskvy," napísal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar rovnako na sociálnej sieti.