Vláda v Bielorusku pre voľby pozvala viac ako 400 pozorovateľov: OBSE nepríde

VIEDEŇ - Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami pozvala vláda do krajiny 450 medzinárodných pozorovateľov vrátane tých z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Tá už pred viac ako týždňom vyhlásila, že do Bieloruska svojich pozorovateľov nepošle, a odôvodnila to príliš neskorým pozvaním. Informuje agentúra DPA.